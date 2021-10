I 193 år har familien drevet denne slakterbutikken. Nå går den bedre enn noensinne

For aller første gang ligger Idsøe an til å selge kjøtt for over 300 millioner kroner. Og nå er det ikke bare siddisene som spiser biffene til den tradisjonsrike slakterbutikken.

Albert Idsøe jr. er sjette generasjon som styrer den tradisjonsrike familiebedriften. Vis mer

«Selskapets virksomhet er hovedsakelig rettet mot det lokale markedet i Stavanger og Oslo, men selskapet har et økende nasjonalt salg», står det i årsberetningen til A. Idsøe AS.

11 millioner i resultat...

For noen år siden kastet Idsøe seg for alvor over Oslo-markedet ved å kjøpe 50 prosent av Krosby AS - et selskap som blant annet distribuerer Idsøe sine varer i området rundt hovedstanden. I tillegg er Idsøe sine kjøttprodukter å finne i dagligvarebutikker over hele landet.

Den økte satsingen utenfor Stavanger-regionen viser også igjen i regnskapet til den tradisjonsrike slakterbutikken. Omsetningen for konsernet landet på 274,8 millioner kroner, mens resultatet før skatt ble 11,2 millioner kroner. Begge deler er ny rekord.

Og i år blir tallene enda bedre.

– Vi styrer mot 300 millioner kroner i omsetning, sier Albert Idsøe til Aftenbladet/E24.

Desember er rett rundt hjørnet. Det betyr lange køer utenfor Idsøe. Vis mer

...som ble tatt ut i utbytte

Det kommer også frem av regnskapet at egenkapitalen i konsernet A. Idsøe AS er 41,3 millioner kroner og at eierne tok ut 11 millioner kroner i utbytte. Også i 2019 ble det tatt ut utbytte - den gang 10 millioner kroner.

– Det er et teknisk utbytte som skytes inn i holdingselskapet for å kunne investere i nye eiendommer. For eksempel har vi leid et lokale på Vigrestad i noen år hvor vi behandler pinnekjøttet etter samme oppskrift som de gjør i Parma-regionen i Italia. Dette lokalet har vi nå opsjon på å kjøpe, og den kommer vi til å benytte oss av, sa Albert Idsøe i fjor.

Prima Jæren-gründer inn

Han er sjette generasjon i familiebedriftens historie, og den fjerde Alberten som leder A. Idsøe. Historien til det som nå er Stavangers eldste bedrift - og sentrums eneste slakterforretning - startet allerede i 1828. Først som et slakteri og et lite torgutsalg, populært kalt «Issebuå», før butikken i Verksgata 3 og 5 åpnet dørene for første gang i 1898.

101 år senere overtok Albert Idsøe jr. ansvaret for den svært slitesterke familiebedriften. For mens andre butikker i sentrum må legge ned eller blir slukt av større kjeder, så er 193-åringen Idsøe sprekere enn noensinne.

– 2020 ble et bra år - godt hjulpet av alle som var hjemme under pandemien og god velvilje fra dagligvarebransjen, sier Albert Idsøe, som i august 2018 valgte å selge halvparten av konsernet til Prima Jæren-gründer Anbjørn Øglend for et sted mellom 40 og 50 millioner kroner.

Albert Idsøe og Anbjørn Øglend dannet partnerskap i 2018. Vis mer

Kjøpte Haugesund-selskap

Det som imidlertid ikke er så kjent, er at Albert Idsøe og Anbjørn Øglend kjøpte 66,5 prosent av selskapet Toma Mat i april. Toma Mat har hovedkontor på Raglamyr like utenfor Haugesund sentrum og var tidligere heleid av Strømme-familien, som nå eier 33,5 prosent.

Avtalen mellom A. Idsøe AS og Toma Mat AS er en videreføring av et tett samarbeid gjennom mange år. Fabrikken i Haugesund vil stå for produksjon av pålegg og bacon i konsernet.

A. Idsøe-konsernet, vil etter oppkjøpet av Toma Mat AS, ha en årlig omsetning på rundt 400 millioner kroner og ha rett over 100 medarbeidere.