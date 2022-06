Pusset opp hotell for 330 mill.: – Nå skal disse slunkne lommene igjen fylles med penger

Ringnes’ og Rivelsruds største hotellrenovering noensinne ble 50 millioner dyrere enn planlagt. Nå åpner 128 år gamle Scandic Holmenkollen Park i et brennhett marked.

GOD TIMING: Det er knapt nok hotellrom å få i Oslo om dagen. Christian Ringnes og hotelldirektør Claus Petersen ser lyst på sommeren, selv om det ikke pleier å være høysesong på Holmenkollen-hotellet.

– Er dere klar over hvor modige de har vært?

Med gestikulerende armer og solen i fleisen, var det en energisk Christian Ringnes som takket Rica Eiendom og Scandic for samarbeidet de siste årene.

Etter å ha vært stengt i 819 dager, ble Scandic Holmenkollen Park åpnet igjen torsdag. Med 29 nye rom er totalen 376. Og i september er renoveringen av det ærverdige dragebygget ferdig, sammen med hotellgymmen som ifølge Rica Eiendom-medeier Jan Erik Rivelsrud er Nordens største.

– Å få lommene fylt opp er et konstant behov, sier eiendomsmilliardær Christan Ringnes til E24.

Da gårdeierne presenterte Scandic for ideen, var kassen tom etter flere runder med lockdown. Men hotellkjeden gikk med på planene, så lenge Ringnes’ Eiendomsspar og Rica Eiendom kunne legge ut for dem.

– Det var jo selvfølgelig heller ikke lett å si ja til, for det som lånes skal betales tilbake, men dere hadde motet til å gjøre det, fortsatte Ringnes, før han lot Scandics norgessjef Asle Prestegard overta.

– Nå overlater jeg ordet til deg, som var den modige mannen, og som skal sørge for at disse slunkne lommene igjen skal fylles med penger.

Aldri før søkt aktivt etter renholdere

Timingen kunne ikke vært stort bedre, poengterte Prestegard.

– Det har vært bygget under lockdown og så åpner vi opp når det virkelig smeller i markedet.

Tall fra analyseselskapet Benchmarking Alliance viser at lønnsomheten i Oslo-markedet i mai var på nivåer vi må tilbake til før pandemien for å se. Og i juni har det vært enda bedre.

Fra venstre: Rica Eiendom-medeier Jan Erik Rivelsrud, Eiendomsspar-eier Christian Ringnes, norgessjef Asle Prestegard i Scandic og hotelldirektør Claus Petersen.

Til å styre driften har Claus Petersen blitt hentet tilbake. Han var direktør på Holmenkollen-hotellet fra 2006 til 2015.

Helt fra han tok over roret igjen i februar, har han jobbet med å sikre seg nok arbeidskraft.

– Jeg tror vi landet siste person for et par dager siden. Vanligvis når man åpner på denne måten, får man 50 til 100 søkere til resepsjonen. Det har vi ikke fått nå, for å si det slik.

Sammenlignet med toppen før pandemien har hver fjerde arbeidsinnvandrer forsvunnet fra Norge. Det merkes godt i reiselivsnæringen.

– For første gang i mine 35 år i bransjen har vi måtte søke aktivt etter renholdere. Tidligere har det bare kommet av seg selv, sier Petersen.

– Flaks med timingen

Da E24 omtalte renoveringsplanene i fjor vår, sa Christian Ringnes at dette var snakk om en slik oppussing man gjerne gjør hvert femtiende år.

– Så dyrt har vi aldri bygget om noen gang, sa eiendomstoppen.

FØR: Christian Ringnes med Rica Eiendom-sjef Ronny Wilhelmsen i fjor vår.

Og det ble 50 millioner dyrere enn den opprinnelige kostnadsrammen på 280 millioner kroner.

– Vi har brukt litt ekstra, det gjør man alltid. Men det er ikke overskridelser i den forstand, det er mer det at vi har blitt oppmuntret av arbeidet underveis, så vi har lagt til ting. Som å gjøre spaet dobbelt så fint som vi egentlig tenkte.

Også her traff gårdeierne godt med timingen, med galopperende priser på byggevarer den siste tiden. Og mens Ringnes og Rivelsrud kan si at det var kalkulert å sette i gang oppussing i et pandemipreget marked, må de vedgå å ha vært mer heldige med materialprisene.

Jan Erik Rivelsrud eier 33 prosent av Rica Eiendom, som eier 50 prosent av hotellet Holmenkollen Park.

– Store deler av entreprisen vår var låst inn før prishoppene. Hvis ikke hadde det sikkert blitt 30–40 prosent dyrere. Så man kan si at vi hadde litt flaks med timingen, sier Rivelsrud.

– Var det sant som du sa, Ringnes, at du trenger å få fylt opp lommene med penger nå?

– Å få lommene fylt opp er et konstant behov. For hvis man skal vokse videre og skape nye ting, så er man avhengig av å tjene penger hele tiden. Vi er ikke akkurat forpinte, men skal vi gjøre store ting, så må vi tjene enda mer penger.