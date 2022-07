Tar taxi til Helsinki for å rekke fly: – Jeg har gitt dem litt «lengderabatt»

Det er 135 mil mellom Tromsø og Finlands hovedstad Helsinki. Det er strekningen den amerikanske familien MacGraw og Clark nå er nødt til å tilbakelegge i taxi for å rekke returflyet til USA.

LANGTUR: Ben MacGraw (til venstre), faren Willard og stemor Cynthia Clark fikk måtte ta taxi til Helsinki sammen med sjåfør Roy Astor Hansen for å komme seg på flyet hjem til Boston.

Publisert: Publisert: I dag 11:55

Sist mandag mønstret Ben MacGraw og faren Willard, samt farens kone Cynthia Clark av cruiseskipet som de hadde reist langs Norges-kysten med.

På kaia i Tromsø ble de imidlertid raskt gjort oppmerksomme på at de nok kunne glemme å komme seg med det bookede flyet til Helsinki i Finland – der returflyet til hjembyen Boston skulle ta av søndag førstkommende. Årsaken til problemene er SAS-streiken.

– Jeg var i kontakt med cruiserederiet i to dager, og de har prøvd å finne en måte for oss å reise til Helsinki, men det har vært svært vanskelig å finne realistiske løsninger, forteller Ben.

Få alternative hjemreiser

Alternativene har mer eller mindre gått ut på å sende familien på lykke og fromme til ulike flyplasser rundt om i Skandinavia for å forhåpentlig få dem til den finske hovedstaden i tide.

– Det har ikke vært en løsning som vi har kunnet leve med, for om vi ikke kommer oss til Helsinki senest søndag så må vi vente over en uke på neste fly til USA, sier Ben.

Det dukket imidlertid opp en noe uortodoks løsning mens de oppholdt seg i Tromsø og brukte ventetiden til å se seg om i Ishavsbyen, forteller Roy Astor Hansen, drosjeeier i Tromsø Taxi.

AVREISE: Klokka tolv fredag startet turen fra Tromsø til Helsinki med taxi for amerikanske Ben MacGraw (til venstre), Cynthia Clark og Willard MacGraw.

– Jeg plukket dem tilfeldigvis opp utenfor Kiwi i Stakkevollveien og kjørte dem litt rundt. Da kom vi i snakk om streiken, og hvordan den gjorde det vanskelig for dem å komme seg hjem, forteller han til iTromsø.

Åpenbart så trivdes den amerikanske trioen i Hansens Mercedes, for etter litt diskusjoner fram og tilbake, spurte de simpelthen om han kunne tenke seg å kjøre dem til Finland.

Ble enige om langtur

– Det sa jeg at jeg kunne, og da ble vi enige om at jeg skulle kjøre dem dit, sier Hansen.

Så sagt, så gjort. Da iTromsø får en prat med ekvipasjen fredag ettermiddag, befinner den seg på en ladestasjon i finske Karesuando, der de har tatt en pause for å fylle batteriene.

– Vi startet fra Tromsø klokka tolv i dag formiddag, og vi regner med å være framme i Helsinki i firetiden i natt, sa Hansen fredag ettermiddag.

De tre amerikanerne sier at løsningen med taxi fram til målet er en klar opptur fremfor det å kuske rundt på fly rundt halve Norden.

– Det er en veldig komfortabel bil, og vi får se et helt nytt land som vi aldri har sett før. Vi gleder oss faktisk til å få kjøre gjennom Finland og oppleve noe helt nytt, sier Ben MacGraw.

135 MIL: Turen fra Tromsø til Helsinki er beregnet å ta mellom 15 og 16 timer uten pauser.

Finland er jo kjent som «De 1.000 sjøers land», og de tre amerikanerne gleder seg til en «road trip» for å bli kjent med landet. Ben sier at han har hørt at Finland ligner litt på den kanadiske regionen Quebec som de tre har besøkt tidligere.

– Ikke sett rein ennå

– Kanskje vil vi kjenne oss litt igjen, det ligner kanskje, sier Ben.

Eneste skuffelse så langt er at de ikke har fått se noen reinsdyr.

– Det har dog Roy sagt at det vil være store sjanser for lenger sør, sier han.

På turen fra Tromsø har de tatt et par stopp for å strekke på beina. Til tross for at veien går over fjellvidder og myrer så har de ikke vært plaget med mygg eller klegg når de har beveget seg utenfor bilen, forteller Hansen.

– Her i Karesuando er det veldig rolig, og vi ser ikke mer enn et par-tre mygg, så det er absolutt ikke plagsomt.

Ga litt «lengderabatt»

Bortsett fra et par syketransporter til Alta og Vesterålen, er den finske hovedstaden det fjerneste målet Hansen foreløpig har hatt.

Hva taksameteret vil stanse på når reisen er omme vil ikke Hansen avsløre.

– Regnemaskinen sier at turen burde koste 40.000 kroner, men jeg har gitt dem litt «lengderabatt». Hvor mye ønsker jeg ikke å avsløre, sier han.

Ben MacGraw sier at kostnaden ikke er avskrekkende – og at det uansett ikke blir dem som må stå for regningen alene.

Etterlyser returpassasjerer

– Noe vil vi få på reiseforsikringen, noe vil cruiseselskapet dekke, så vår andel blir langt fra så stor som man kunne frykte, sier han.

Framme i Helsinki vil de tre amerikanske turistene få med seg litt av den finske hovedstaden før de setter seg på flyet over Atlanteren.

Roy Astor Hansen planlegger å få seg en natts søvn før han starter på tilbaketuren til Tromsø.

Han håper dog på på at han skal slippe å være alene i bilen.

– Jeg har lagt ut et par følere på Facebook og andre steder om det er noen som trenger transport til Tromsø. Og jeg kan sågar kjøre folk andre steder – såframt jeg er hjemme i Tromsø mandag morgen, sier han.

– Så har man transportbehov – ring gjerne, jeg har telefonen på, avslutter Hansen, før han og hans tre passasjerer gjør seg klare til neste etappe på ferden gjennom Lappland.