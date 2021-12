Restaurantsjef om de ferske tiltakene: – Vil føre til en drastisk nedgang i omsetning

Restaurantsjef Sindre Solem fulgte pressekonferansen fra restaurant Arakataka i Oslo. Han opplever allerede kanselleringer og anslår at innføringen av metersregelen alene gjør at kapasiteten på restauranten går ned 30–40 prosent.

Restaurantsjef Sindre Solem fulgte pressekonferansen fra en tom avdeling på restauranten Arakataka i Oslo. Han opplever allerede kanselleringer. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Jeg tenker at dette var omtrent som forventet. Det er jo ikke noe hyggelig, men jeg skjønner at tiltak må til for å få ned smitten.

Det sier restaurantsjef Sindre Solem ved Arakataka, som følger regjeringens pressekonferanse fra en laptop i en tom avdeling inne på den populære Oslo-restauranten.

– Men det er ikke noen tvil om at dette vil føre til en drastisk nedgang i omsetning, sier Solem, som startet som restaurantsjef ved Arakataka i september, og har ti år bak seg i bar- og restaurantbransjen.

Det innføres nå skjenkestopp ved midnatt på serveringssteder og arrangementer. I tillegg gjeninnføres kravet om å holde en meters avstand.

Arakataka ligger på Youngstorget i Oslo, og er en av hovedstadens populære restauranter. Vis mer

Det er en dempet atmosfære i lokalet, men den gjenkjennelige restaurantbuzzen er til stede. Solem opplever allerede en del kanselleringer i innboksen.

– Det har gått fra bra påtrykk inn mot jul, til gradvis færre reservasjoner og over til kanselleringer, sier han.

– Det er bare halvparten så mange her i dag som i går, sier Solem videre.

Mindre kapasitet

Tirsdag kveld gjeninnførte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kravet om å holde en meters avstand.

Næringslivet har flere ganger vært kritiske til kravet, siden det blant annet åpner for færre publikummere på arrangementer, mindre kapasitet på restauranter, utesteder og i butikker.

Sindre Solem ble ikke overrasket over at regjeringen gjeninnførte strenge tiltak, og mener at det kom som forventet. Vis mer

Restaurantsjef Solem anslår at kapasiteten med metersregel alene går ned 30–40 prosent avhengig av hvordan meteren håndheves. Han mener metersregelen ble bedre presisert av den forrige regjeringen.

– De sier én meters avstand utenom for folk i samme husstand eller «nære relasjoner», hva nå enn det er. Det virker som om en gruppe folk kan bestemme det litt selv, sier Solem.

Han vil samtidig uttrykke sympati for utestedene og barene, som igjen får en hard jul med skjenkestopp midnatt.

Gjeninnfører kontantstøtten

I forkant av pressekonferansen sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24 at han vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet for november og desember. Ordningen gjeninnføres med enkelte justeringer som mildere krav til omsettingsfall og at maks utbetaling muligens blir noe lavere enn før.

– Dette er fordi vi vil at ordningen skal treffe mindre bedrifter, sa Vestre som vil komme tilbake med detaljene.

Arakataka har så langt ikke måttet permittere noen. På kjøkkenet er det god kok, enn så lenge. Vis mer

Videre gjør næringsministeren to grep:

Den kommunale kompensasjonsordningen skal styrkes med ytterligere én milliard kroner. Dette kommer i tillegg til de 200 millionene som er satt av fra før av.

Vestre vil igjen møte partene i arbeidslivet onsdag, og lønnsstøtteordningen skal blant annet diskuteres videre. Det samme skal andre tiltak som skatteutsettelser og endringer i momsreglene.

«Urettferdig»

– Det skulle bare mangle, sier restaurantsjef Solem om tiltakene fra næringsminister Vestre.

– Det viktigste er å ivareta arbeidsplasser. Vi har som mål å unngå permitteringer, selv om det er avhengig av hvordan dette utvikler seg. Men det sier seg selv at man taper mye penger, for vi klarer jo ikke å redusere utgiftene like mye som vi får inntektene redusert, sier han.

Arakataka eies 100 prosent av Rodeløkka Invest AS, som også drifter Oslo-restauranter som Trattoria Popolare, Tekehtopa, Nedre Foss og Ylajali. Vis mer

Solem merker seg samtidig at regjeringen ikke har sagt noe om permitteringer. Han mener sykepengeperioden bør reduseres til to dager før staten tart over, slik som det var i 2020.

– Jeg har full forståelse for at man innfører tiltak nå for å få ned smitten, men jeg må si det føles urettferdig at vår bransje tar den hardeste støyten igjen og igjen, sier han.

– Sørgelig dag for hele bransjen

Ove Andre Jakobsen, leder i Restaurantforeningen, sier til E24 at nyhetene fra regjeringen kommer til å gi store utfordringer.

– Det er en sørgelig dag for hele bransjen, og det kommer til å gi store utfordringer til store deler av restaurantbransjen, sier han.

Jakobsen mener at myndighetene må være på ballen og at en lønnstilskudds-ordning må komme på plass.

– Alle de signalene jeg har fått rundt omkring er at folk nå må gå ut i permisjon og at restauranter stenges ned, sier han.

– Lønnstilskudd er viktig å få plass for å få stedene til å åpne igjen tidligere. Da holder vi hjulene i gang og jeg tror det kan bli mye billigere enn at folk blir langtidspermittert, sier Jakobsen.