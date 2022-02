Tviler på budkrig i NTS

Pareto-analytiker tror det ligger an til aksept for Salmar-budet på NTS.

Mandag varslet Witzøe-familiens lakseselskap Salmar at de vil legge inn et frivillig tilbud på å kjøpe alle aksjene i laksekonsernet NTS.

Tilbudet verdsetter NTS til 15,1 milliarder kroner, og er det høyeste budet som hittil har kommet på selskapet. Laksegigant Mowi trakk i etterkant sitt bud på 13,8 milliarder kroner.

Analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities mener det ikke ligger an til noen videre budkrig.

– Salmar har den høyeste betalingsmuligheten her. Det er kanskje ikke så mange som greier å argumentere for høyere pris. Men for Salmar er det fortsatt en grei pris, sier Johannessen til E24.

– Kommet langt

Johannesen peker på at Salmar og NTS har mange potensielle synergier, og at de har erfaring med drift i de samme områdene (MIdt- og Nord-Norge, samt Island). Derfor gir prisen Salmar har foreslått mening, mener han.

– For Salmar gir det mening å betale den prisen, men ikke veldig mye mer. De kan sikkert strekke seg litt, men det virker ikke som det er nødvendig, sier Johannesen.

Det er varslet at 24 prosent av aksjonærene i NTS allerede har takket ja til budet, mens 26 prosent har uttrykt støtte budet, men ikke forpliktet seg til det.

– Det virker som det er jobbet i kulissene her, og at man har kommet langt på vei til enighet.

Uklar påvirkning på Salmar-kurs

Hvordan et eventuelt oppkjøp vil påvirke Salmar-aksjen, er uklart. Det kan slå begge veier, ifølge Johannessen.

– Jeg vil si det er positivt at de fått kjøpt for en pris som er attraktiv for dem, sier Johannessen.

På den andre siden vil det bli trykket opp mange nye aksjer i Salmar. Hva de nye aksjonærene som kommer inn ved oppkjøp av NTS vil gjøre med disse aksjene, kan påvirke aksjekursen.

– Hvis de velger å selge, kan det være negativt for Salmar.