Resultatrush og klimaambisjoner

Publisert: Oppdatert 16. juli

Hodet er kanskje mest opptatt av badetemperaturer og solfaktor akkurat nå, så vi skal være kjappe i dag. Til tross for at vi er godt inne i den berømte fellesferien, skjer det litt likevel. Denne uken har vært preget av blant annet dette:

Kvartalstall

EUs klimaplaner

Sparkesykkeluro i hovedstaden

Tallenes tale

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Vi er inne i en periode hvor selskapene på Oslo Børs legger frem rapportene sine for hvordan det gikk i andre kvartal. Tallene i seg selv er preget av coronapandemien, nesten uansett bransje, så desto mer interessant er det å se hva de ulike bransjene tenker om fremtiden.

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen kunne denne uken melde om «vekst i alle deler av banken», med rekordhøy kundeaktivitet. Kanskje ikke så rart i en periode med nullrente, knallsterkt boligmarked og økt aktivitet i økonomien når vi nå begynner å se lyset i enden av coronatunnelen.

Også XXL, Europris og Sats la frem tall denne uken.

Fit for (miljø) fight

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte det hun omtalte som en historisk tiltakspakke i Brussel onsdag. Vis mer byoutline STEPHANIE LECOCQ / EPA

Onsdag la EU-kommisjonen frem sin store pakke med tiltak for å bedre klimaet. Pakken, som kalles «Fit for 55», består av 12 tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt fra transport til energiforsyning.

Kommisjonen vil blant annet ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035 og skjerpede utslippskrav for fly og skip.

Norsk næringsliv frykter å miste gunstige kompensasjonsordninger som følge av klimatiltakene, men næringsminister Iselin Nybø (V) sier tiltakene ikke må gå på bekostning av lønnsomheten til bedriftene.

Den svenske produsenten av havremelk, Oatly, som lenge har vært en favoritt både hos konsumenter og hos markedsføringsfolk, anklages av aktivistinvestoren Spruce Point Capital Management for å overdrive selskapets omsetning og marginer i flere presentasjoner til investorer. Selskapet er børsnotert i USA og aksjekursen falt markant etter at investeringshuset kom med sine anklager.

Oatly er for mange kjent for sine kreative markedsføringsstunt. Vis mer byoutline Arno Senoner/Unsplash

Ellers denne uken har byrådet i Oslo besluttet å stenge tilgangen til elsparkesykler på nattetid, det settes også et tak på 8.000 elsparkesykler i hovedstaden, noe som er 68 prosent færre enn i dag. På tide, vil nok mange si.

Denne uken betalte amerikanske myndigheter ut barnetrygd for aller første gang. President Joe Biden kalte det selv en «historisk dag» på Twitter.

Av det kuriøse slaget er det verdt å notere seg at en forseglet utgave av Nintendo 64-spillet «Super Mario 64» nylig ble solgt for 13,5 millioner kroner. Det er det dyreste et videospill er solgt for noen gang.

Om det viser seg at du ikke kom inn på det studiet du aller mest ønsket å komme inn på denne høsten, har Yrja Oftedahl noen gode råd til hvordan du likevel kan jobbe deg inn i den jobben du ønsker deg, i sin spalte som kommer på lørdag.

Yrja Oftedahl svarer deg på E24. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Kanskje du liker å bruke ferien på å lære noe nytt? I så fall anbefaler jeg å følge min kollega Benedictes «investorguide» denne sommeren. Hvordan ser du for eksempel om en aksje er dyr eller billig? Og når bør du egentlig kaste inn håndkle og gi opp håpet i en aksje?

Uansett hva du gjør i sommer, så er det viktig å sove nok og koble av.

Jeg leser såpass mye i ferier, at jeg føler meg ofte bare halvveis til stede i eget liv fordi hodet enten befinner seg langt inne i et svensk krimdrama eller i en eller annen norsk bygd på 1800-tallet.

I år pakker jeg med meg en murstein av en bok i Lydia Sandgrens «Samlede Verker», sammen med Marte Qvenilds debutroman «Sommerfesten», beskrevet av DN som «boksommerens fineste overraskelse», det gledes!

Vis mer byoutline Ina Vedde-Fjærestad

Uansett om du bruker dagene på jobb eller på stranden; nyt sommeren, og takk for at du følger med!

Har du noen tanker om Overblikk? Noe du savner? Noe du vil ha mer av? Send meg gjerne dine tanker til ina@e24.no eller til overblikk@e24.no.