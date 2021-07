Petter Stordalen kjøper hotell i Haugesund

Hotellet Scandic Maritim i Haugesund blir neste år en del av Petter Stordalens kjede - Nordic Choice. Hotellkongen kaller selv hotellet for en «juvel».

Scandic Maritim ved Smedasundet i Haugesund er solgt til Petter Stordalens hotellkjede. Vis mer byoutline Thomas Førde

– Denne juvelen har glitret mot oss fra Vestlandet i alle år og endelig kan vi ønske dem velkommen i Nordic Choice-familien. Hotel Maritim er allerede kjent som et av de aller beste konferansehotellene ikke bare på Vestlandet, men i hele Norge. Vi er utrolig glade og stolte av at de valgte oss som sin partner for framtiden. 1. mars 2022 kan ikke komme raskt nok, sier Petter Stordalen i en pressemelding.

Åpnet i 1970

Ifølge Haugesunds Avis er hotellet er eid og driftet av Caiano Hotelldrift og har inngått en franchiseavtale med Nordic Choice Hotels. Etter at Hotel Maritim åpnet i 1970 har man hatt ulike tilknytninger, og nå ser de fram til å bygge merkevaren Quality Hotel Maritim.

– Vi ser enormt fram til å bli en del av Nordic Choice Hotels og kjenner at vi har funnet helt riktig partner med tanke på både samfunnsansvar og utviklingen av framtidens hotellopplevelser. I Nordic Choice får vi bli med på en fantastisk digital gjestereise og spennende løsninger for våre gjester på Quality Hotel Maritim. Vi tror dette er en kjede både vi og våre gjester vil kjenne seg hjemme i, sier Reidar Westre, administrerende direktør ved Hotel Maritim.

Petter Stordalen kjøper seg opp i Haugesund. Vis mer byoutline Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

311 rom

Til Haugesunds Avis avslører Westre at selve prosessen har pågått i cirka ett år.

– Det er også en liten stund siden papirene ble signert, sier han.

Hotell Maritim har 311 gjesterom, 25 møterom, Maritim Hall med plass til nesten 1700 personer og også fire restauranter og uteservering. Hotellet har også en stor utescene.