Norge donerer 300 respiratorer til europeiske land

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne. Merkingen brukes på en rekke produkter innen EØS-området, og er ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt. Dermed kan produktene fritt sirkulere i dette området.