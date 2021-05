Advarer venstresiden mot elbil-moms neste år

Ap varsler elbil-moms fra årsskiftet hvis de tar regjeringsmakten. – Da risikerer vi at Norge ikke når 2025-målet, sier sjefen i Elbilforeningen.

ADVARER: En rødgrønn regjering risikerer å kneble målet om null solgte nye fossilbiler fra 2025 dersom de innfører elbil-moms fra neste år, sier generalsekretær Christian Bu i Norsk Elbilforening. Vis mer byoutline Butt, Mariam / NTB scanpix

– Dette handler om hvor lenge staten skal subsidiere store og kostbare elbiler. Det har nå kommet svært mange elbiler i segmentet under 600.000 kroner, sier Svein Roland Hansen, avgiftspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til E24.

Ap har gått inn for merverdiavgift på elbiler som overgår denne summen. SV har vedtatt det samme.

EØS-tilsynet ESA har godkjent at Norge kan holde elbiler helt momsfrie frem til slutten av 2022, dersom vi ønsker det.

Ap vil ikke vente så lenge. Selv om partiet ikke datofester momsinnføringen i sitt program, er Hansen klar på at partiet ønsker seg avgiftsendringen «fra nå».

Reagerer

– Det betyr elbil-moms fra 2022, hvis dere får bestemme?

– Ja, svarer Ap-representanten.

Dersom Aps eventuelle regjeringspartnere er med på notene, innebærer det at du som elbil-kjøper fra neste år må betale vanlig merverdiavgift på 25 prosent av den delen av kjøpsprisen som overgår 600.000 kroner.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening advarer om konsekvensene.

– Vi synes det er for tidlig å innfase elbil-moms fra 2022. Da risikerer vi at Norge ikke når 2025-målet, sier Bu til E24.

Stortinget har satt en målsetting om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler fra 2025.

– Det er altså under fire år til alt nytt skal være elektrisk. Elbil-andelen er god i småbilsegmentet, men mye dårligere i de større segmentene. For å nå målet, må vi elektrifisere alle segmenter, sier Bu.

– Vil ramme vanlige familier

I sitt program omtaler Ap planen som en «merverdiavgift på luksus-elbiler».

Bu vedgår at 600.000 er mye penger, men liker ikke luksus-fremstillingen.

– Dette vil også ramme vanlige familier som har behov for elbiler med større plass og lang rekkevidde, sier hun.

Produksjonskostnadene er fortsatt betydelig høyere for biler drevet av batteriteknologi enn tilsvarende biler med fossile motorer.

Kostnadsgapet forventes redusert i takt med gradvis økende elbilproduksjon globalt, men inntil videre passerer man fort 600.000 kroner for større familiebiler med nødvendig utstyr, fremholder Bu.

– Dette er et segment hvor det fortsatt er begrenset utvalg og konkurranse i markedet, og det tar tid før prisene presses ned. Mange fornuftige familie-elbiler har først kommet på markedet nå, sier hun.

MENER DET ER PÅ TIDE: Aps avgiftspolitiske talsperson Svein Roald Hansen sier partiet akter å innføre moms på elbilkjøp over 600.000 kroner fra 2022. Vis mer byoutline Pedersen, Terje / NTB scanpix

Frp-Hoksrud skeptisk

Bu er også bekymret for at elbil-fordelen ikke er sterk nok i leasingmarkedet, hvor avgiftsbyrden for fossilbiler er rundt halvert.

Ifølge de siste tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken ligger elbil-andelen på over 73 prosent i privatmarkedet så langt i år, men bare 34 prosent i leasingmarkedet.

– Det er et varsku om at elbil-incentivet må bli enda sterkere dersom Norge skal nå målsettingen. Det må tas grep for å øke elbilandelen i leasing først før man starter innfasing av moms, sier Bu.

Hansen i Ap sier han er «ikke bekymret» for at elbil-momsen vil true Norges mål om at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie fra 2025.

Skattleggingen kommer på overtid, fremholder han.

– Vi må huske på at da elbilfordelene i sin tid ble introdusert, skulle de i utgangspunktet vare til det var 50.000 elbiler solgt. Nå er halvparten av alle solgte biler elbiler, sier Hansen.

Frps Bård Hoksrud er blant dem som ønsker avgiftslette på fossilbiler, men er her på linje med Elbilforeningen:

– Jeg mener man ikke bør innføre moms på elbiler enda. Ap og SV er opptatt av å flå bilistene mest mulig. Å gjøre elbiler dyrere hjelper ikke de som av ulike grunner trenger bensin eller diesel, sier Hoksrud.

