Ulltveit-Moe selger restaurantimperiumet til Scandza

Et av Norges største restaurantkonsern, som blant annet eier Peppes og TGI Fridays, selges etter en tøff periode.

Investor Jens Ulltveit-Moe har vært tvunget til å selge unna dyrebare eiendeler etter feilslåtte grønne investeringer og coronakrisens påvirkning på restaurantbransjen. Vis mer byoutline Ilja Hendel / Ilja Hendel

Jordanes AS, eier av Scandza-konsernet, har blitt enig med Umoe AS om kjøp av 100 prosent av aksjene i Umoe Restaurants AS. Samtidig går Jens Ulltveit-Moe inn på eiersiden i Jordanes og blir medlem av styret.

Umoe Restaurants har 140 restauranter, inkludert franchise, og en normal årlig omsetning på 1,3 milliarder kroner. De driver restauranter som Peppes Pizza, Starbucks, TGI Fridays og La Baguette i Norge, Sverige og Danmark.

Jordanes eier i dag merkevareselskapet Scandza som eier og utvikler merkevarer som Synnøve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar, Finsbråten, samt kjente merkevarer i Sverige og Danmark. Jordanes omsatte i 2020 for ca. 5 mrd. kroner.

Partene har avtalt ikke å opplyse om kjøpsprisen.

Nært samarbeid

Umoe Restaurants og Scandza har samarbeidet siden 2009. Scandza har stått for salg og utvikling av merkevaren Peppes i dagligvarehandelen.

Selskapene har utviklet samarbeidet de siste årene til også omfatte mer enn bare dagligvare ved at man rullet ut Peppes Pizza ved alle landets Circle K-stasjoner i fjor.

Peppes Pizza inntok i fjor Circle K-stasjonene etter samarbeid mellom Umoe Restaurants, Scandza og bensinstasjonskjeden. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Eieren av Umoe Restaurants, Jens Ulltveit-Moe, blir aksjonær i Jordanes.

– Jeg har fulgt utviklingen til Scandza siden starten av samarbeidet mellom våre selskaper og har vært imponert over deres evne til nytenkning og å skape vekst gjennom sterke merkevarer, sier Ulltveit Moe i en melding og fortsetter:

– Jeg har eid Umoe Restaurants siden 2002 og har sterke følelser for selskapet. Jeg er overbevist om at Umoe Restaurants og Scandza med et felles eierskap vil kunne utnytte synergier, utvikle gruppens merkevarer ytterligere og etablere nye. Jeg gleder meg til å bidra til dette både som eier og styremedlem i Jordanes.

Etter handelen vil eierselskapet Jordanes fortsatt være kontrollert av partnerne Karl Kristian Sunde, Jan Bodd og Stig Sunde samt nesten hundre ansatte.

På eiersiden finnes også private equity-fondet Cubera, som igjen er heleid av Storebrand Asset Management.

Allerede solgt Burger King

Investor Jens Ulltveit-Moe har vært hardt presset den siste tiden med både feilslåtte grønne investeringer og coronakrisens påvirkning på restaurantbransjen.

Hans investering i Rec Silicon ga ham tap på til sammen 944 millioner kroner, en aksjepost han senere solgt til Kjell Inge Røkkes Aker for 85 millioner kroner.

En av juvelene i Umoe var inntil nylig rettighetene til Burger King i Sverige og Norge. Disse ble solgt til Østerrike-baserte Ring Holding. Vis mer byoutline Burger King

Tallene for 2020 er ikke klare ennå, men i 2019 tapte restaurantgruppen 166 millioner kroner, årsresultatet var etterfulgt av et negativt årsresultat på 64 millioner året før.

Ulltveit-Moe har vært tvunget til å selge unna en rekke andre eiendeler det siste året, deriblant hans rettigheter til Burger King i Norge og Sverige i tillegg til Umoes hovedkvarter.

