Streik kan føre til forsinkelser på Johan Sverdrup-feltet

Dersom partene i årets lønnsoppgjør ikke blir enige, vil omtrent 30.000 tas ut i streik.

Johan Sverdrup-plattformen på vei ut fra Haugesund-verftet i 2018. Vis mer byoutline Øyvind Sætre/Aibel

Publisert: Publisert: I går 20:32

Fristen for å bli enige utløper ved midnatt natt til søndag 11. april. Dersom partene går fra Riksmeklerens kontor uten å ha blitt enige, vil arbeidstagere streike fra søndag morgen.

Det er sendt ut varsel om såkalt plassfratredelse for totalt 1.182 ansatte hos oljeservicekonsernet Aibel.

– Vi håper selvsagt at partene kommer til enighet de neste dagene, men om det ikke skulle skje vil lengden på en eventuell streik være avgjørende faktor for arbeidet hos oss, sier kommunikasjonsdirektør Mona Winge til E24, og legger til:

– En langvarig streik vil føre til at vi må stoppe arbeid på verftet og det vil gå ut over prosjekter som for eksempel Sverdrup fase to.

Sverdrup-prosjektet

Aibel lager Sverdrup-feltets femte plattform på verftet i Haugesund. Etter planen skal denne prosessplattformen være operativ i 2022, og det er ventet at dette vil føre til en produksjonskapasitet på 720.000 fat per dag.

– Det er for tidlig å kommentere på hvilke konsekvenser en eventuell streik vil få for prosjektene våre som er under bygging på norske verft. Det vil være avhengig av den eventuelle streikens varighet, sier kommunikasjonsansvarlig i Equinor for teknologi, prosjekter og drilling.

For Aker er det meldt varsel om plassfratredelse for 2.362 personer fordelt på de ulike lokasjonene.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for deres prosjekter, som for eksempel Hywind Tampen?

– Nå håper vi jo i likhet med de fleste bedriftene at resultatet av dette ender med et moderat og godt oppgjør, så får vi jo avvente med å kommentere effekter inntil vi ser om det faktisk går til en streik.

Nesten 30.000 kan tas ut i streik

LO har forsøkt å skjerme koronautsatte bransjer fra den mulige streiken, men blir det ikke enighet i lønnsoppgjøret, kan kollektivtrafikken rammes knallhardt. De har varslet at de vil ta ut i overkant av 23.50 medlemmer i streik, og flere av disse innen buss og transport dersom det ikke blir enighet mellom arbeidsgiver- og arbeidstagersiden.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at de alltid har som mål å bli enige, men at de er forberedt på streik, dersom det blir nødvendig.

– Det blir nok en tøff mekling. Vi står ganske langt fra hverandre. NHO har krevd at arbeidstagere går ned i kjøpekraft, og det er ikke aktuelt for LO å akseptere. Vi ligger på en linje der vi vil sikre kjøpekraften til folk, sier Følsvik til NTB.