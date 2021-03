Ever Given har begynt å flytte på seg – to ekstra taubåter sendt inn

Etter at Suezkanalen har vært sperret i fem døgn melder bergingsselskapene om en viss fremgang. Containerskipet Ever Given skal ha flyttet seg 29 meter.

Klokken 23.00 lørdag lokal tid måtte taubåtene slutte å dra på containerskipet, grunnet lavvannet Vis mer byoutline Mohamed Elshahed / AP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er over fem døgn siden meldingen kom om at det Panama-registrerte skipet Ever Given satte seg fast i Suezkanalen.

Under en pressekonferanse fredag opplyste eierne av det 400 meter lange skipet at de håpet å få løsnet skipet i løpet av lørdagen.

Søndag står containerskipet fortsatt fast i kanalen.

Ever Given drives av taiwanske Evergreen, men eierne er japanske Shoei Kisen, et datterselskap av verftsselskapet Imabari Shipbuilding.

Så langt har det blitt hyret inn 14 taubåter for å få løs containerskipet, og søndag morgen ble det banet vei for to ekstra taubåter som skal bidra, ifølge egyptiske StarTribune.

I en oppdatering fra Inchcape Shipping Services oppgis det at akterenden av containerskipet har flyttet seg med omtrent 29 meter siden taubåtene begynte å dra lørdag.

Det skriver Bloomberg.

Dermed er også alle propellene fri fra mudderet.

Det er midlertidig fortsatt usikkert på hvor lang tid det vil ta før containerskipet er helt frigjort.

Bildet tatt lørdag 27. mars viser alle skipene som venter på å få kjørt gjennom Suezkanalen fra Rødehavet Vis mer byoutline MAHMOUD KHALED / AFP

Åpnet for vannstrømmer under skipet

Osama Rabie leder myndigheten som driver Suezkanalen, og han frykter at myndighetene må gå over til «plan C» hvis ikke taubåtene lykkes.

Dette involverer å fjerne flere av de 18.300 containerne fra skipet.

Ifølge BBC virker det som at Rabie har blitt mer optimistisk til å få frigjort containerskipet. Han sier at det har begynt å strømme vann under flere deler av fartøyet.

– Vi forventer at skipet når som helst kan flytte på seg, og bevege seg vekk fra stedet det er i nå, sa han i en pressekonferanse lørdag.

Ifølge de første rapportene om blokkeringen av Suezkanalen hadde skipet satt seg fast etter en sandstorm og sterk vind i området.

Under pressekonferansen mente derimot formannen at værforholdene ikke var blant hovedgrunnene til at skipet mistet styringen.

– Det kan ha vært tekniske eller menneskelige feil. Disse faktorene vil bli gjort rede for gjennom undersøkelsen, opplyste han på pressekonferansen, uten å gi mer detaljer.

Det er så lang ikke funnet noen skader på containerskipet, og eierne forventer at skipet vil være klart til å seile videre etter at det har blitt frigjort.

Fjernet 20.000 tonn med sand

I første omgang har bergingsselskapene forsøkt å få skipet løs ved hjelp av taubåter og flytting av sand, slam og mudder rundt skroget.

Bergingsselskapene ser nå positivt på den kommende uken, der høyvannet vil overstige to meter – det høyeste nivået for denne måneden, ifølge Wall Street Journal.

Det er Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) som har det tekniske ansvaret for skipet.

Torsdag kom det en større maskin på plass som kan flytte 2.000 kubikkmeter slam og mudder i timen, og i løpet av lørdagen klarte mudringsfartøyene å fjerne 20.000 tonn med sand fra området under og rundt skipet.

Ifølge skipsagent Leth Agencies er det nå over 300 skip som venter på å passere gjennom Suezkanalen.

Noen har allerede lagt om kursen for å seile rundt Afrika, en omvei som kan kreve flere millioner i drivstoffkostnader, og forlenge reisen opptil to uker.

For noen kan det potensielt være et alternativ å seile via Arktis.

