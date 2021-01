Flertallet tvinger 20 corona-tiltak på regjeringen: Permittering forlenges

Opposisjonspartiene er enige om å overkjøre regjeringen, og forlenge permitterings- og dagpengeordningene helt fram til 1. oktober. Regjeringen vil få pålegg i form av omlag 20 forslag som de fire partiene står sammen bak.

KONGEN: Frp-nestleder Sylvi Listhaug på kontoret til Hans Andreas Limi under bildet til Ronald Reagan. Hun kaller den tidligere amerikanske presidenten «kongen». Vis mer byoutline Eirik Røsvik, VG

– Det ligger an til at flertallet stiller seg bak en videreføring av forsterket permitteringsordning og tiltakene for bedriftene, sier Hans Andreas Limi (Frp) til VG klokken 19 mandag kveld.

Det bekrefter også SVs Kari Elisabeth Kaski til VG klokken 20.15.

– Nå går det mot enighet, sier hun til VG.

Litt over klokken 20 bekrefter også Arbeiderpartiet og Senterpartiet at listen over enigheter - små og store - blir formulert i omlag 20 punkter i et flertallsforslag de fremmer i Stortinget.

Tirsdag skal Stortinget behandle redegjørelsene om pandemien som statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) holdt i Stortinget tidligere mandag.

De fire opposisjonspartiene – som har flertall i Stortinget – startet i helgen samtaler om å fremme felles forslag i Stortinget. Hensikten var å pålegge regjeringen å forstørre og forlenge de gjeldende krisepakkene.

– Enigheten handler i veldig stor grad om å skape trygghet og forutsigbarhet for næringsliv og arbeidsfolk. Vi forlenger permitteringsordningen og dagpenger til 1. oktober og vi forbedrer og forlenger kompensasjonsordningen for næringslivet til 1 juli, sier Kaski til VG.

ENIGE: SVs Kari Elisabeth Kaski bekrefter at de fire partiene i firerbanden - Ap, SV, Frp og Sp - er enige om å forlenge flere ordninger. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Kaski sier at det også er enighet om en pakke på 1 milliard til studentene, med krav om at stipendgraden økes.

Hun understreker at de rødgrønne gjerne ville gått enda lenger i tiltak for arbeidsfolk og kravene de vil stille til bedrifter som mottar støtte, for eksempel krav om at de ikke skal si opp folk mens de får penger - men at Frp ikke har vært med på det.

Disse forslagene legges likevel frem i Stortinget i morgen.

Frp skulle egentlig møte resten av den såkalte «firerbanden» – Ap, SV, Sp og Frp – til videre forhandlinger mandag ettermiddag, men valgte å droppe møtet etter en uttalelse fra Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Stortingets talerstol tidligere mandag.

KRITISK: Jonas Gahr Støre kritiserte Frp og regjeringen i sitt innlegg i Stortinget mandag. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes

Pekte på Frp og regjeringspartiene

Ap-lederen sa at Frp og regjeringspartiene har ansvaret for at mange familier sliter tungt i coronakrisen.

Ifølge Frp-nestleder Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi var det så sterke reaksjoner på Støres utsagn at de forlot de planlagte samtalene med de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV mandag.

– Støre gjorde det ikke akkurat lettere for oss å samarbeide med dem med det han sa i Stortinget i dag. Det la vi merke til. Og det har innvirkning på hvor interessert vi er å snakke videre med dem, sier Sylvi Listhaug til VG.

REDEGJORDE: Statsminister Erna Solberg (H). Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Vil forlenge

Her er noen av forslagene som de fire partiene er enige om:

** Forlenge den forsterkede permitteringsordningen som gjelder nå, fram til 1. oktober. Nå utløper den i mars. Statsminister Erna Solberg varslet i helgen at regjeringen ville forlenge den, men bare til 1. juli.

** Frp vil at kontantstøtten til bedriftene, 85 prosent av nærmere angitte faste kostnader, skal forlenges til 1. juli. Gjeldende ordning går ut 1. mars.

Disse forslagene sier Frp at de trolig får flertall for i Stortinget tirsdag.

– Vi fremmer våre forslag i Stortinget tirsdag morgen. Så får de andre partiene stemme for det de er enige med oss om, sier Limi til VG.

Forsterke ordninger

Her er flere forslag fra Frp, men det var ved 19-tiden uklart om de oppnår flertall.

De andre tre partiene satt da fortsatt i drøftelser og ønsket ikke å kommentere status overfor VG.

** Ordningen for reiseliv, servering og event som gikk i to runder i fjor, ønsker Frp å gjenåpne i 2021, og at det legges inn en milliard kroner i støtte.

** Støtteordningen for studentene, mange har gjort seg avhengig av deltidsjobber men er fortsatt uten jobb. Frp vil legge en milliard kroner i potten.

** En kompensasjonsordning for luftfarten må komme lynraskt, krever Frp. I fjor høst var de enige med regjeringen om at den skulle utredes og presenteres i løpet av januar.

** Frp vil også ha et lønnstilskudd som alternativ til permittering. Frp legger til grunn at ordningen må bli enklere enn fjorårets lønnstilskuddet og at maks-beløpet må være høyere enn 15 000 kroner i måneden

MANGE FORSLAG: Hans Andreas Limi og Frp vil presentere en lang liste med forslag i Stortinget i morgen. Vis mer byoutline Eirik Røsvik

Budsjettforlik

Før jul forhandlet Frp med regjeringspartiene og sto sammen med Solberg-regjeringen i Stortinget både om statsbudsjettet for 2021, og om den siste krisepakke-runden.

Men denne gang vendte Frp seg i stedet til opposisjonen.

Listhaug sier at smittesituasjonen har endret seg mye siden avtalen ble gjort, og at den er verre enn fryktet på nyåret.

Regjering på bakbeina

– Vi synes regjeringen er for mye på bakbeina. Derfor må vi pushe på og vise de plassene der vi vet det ligger et flertall i Stortinget, som de må følge opp, sier Listhaug til VG.

Hun avviser at de går bak regjeringens rygg nå:

– Nå registrerte vi at det var flere partier som var ute og luftet hva de var opptatt av. Det var veldig sammenfallende med det vi mente i en del saker. Regjeringen har holdt seg ganske stille rundt disse tingene og så har vi sett at de beveger seg etter at de ser at det er et flertall på Stortinget, sier hun og legger til:

– Men vi kommer til å stemme for de forslagene vi er for og samarbeide med parti som gir oss flertall i saker. Det er vår innstilling når vi nå skal gå løs på krisepakker også.

FORHANDLINGER: Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, forhandlet mandag ettermiddag - uten Frp i rommet.