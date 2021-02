Apotek-kjede kritisk til nytt forslag: Sier nei til resept-medisin i postkassen

Apotek 1 mener levering av reseptbelagte legemidler i folks postkasse vil føre til dårligere pasientsikkerhet - men nå vurderer Norges legemiddelverk å endre den 20 år gamle apotekforskriften, og tillate dette.

– Først og fremst vil oppbevaring av reseptbelagte legemidler i en postkasse påvirke legemiddelets effekt ved både varme og kulde, sier kommunikasjonssjef for Apotek 1, Silje Ensrud.

De er imot en oppmyking av dagens regelverk, som krever oppmøte enten på apotek eller postkontor. Ensrud sier dette er viktig for å sikre god pasientsikkerhet - og for å sikre at riktig person får legemiddelene utlevert.

– I tillegg er det fare for tyveri å levere til en ubemannet postkasse, og fare for at legemiddelet kommer på avveie øker.

Legemiddelverket utreder nå om apotekforskriften skal endres, slik at levering i kundenes postkasse gjøres mulig.

Utredelsen skal være klar i april.

Ensrud håper Helse- og omsorgsdepartementet, som ga legemiddelverket oppdraget om å se på regelverket på nytt, er enig i deres bekymringer.

– Bedre tilbud

Daglig leder Hans Kristian Furuseth i nettapoteket Farmasiet er uenig med apotekkjeden, og sier dagens spore- og varslingssystemet ved postleveranse gjør at man kan være trygge på at legemidlene når frem til riktig person.

– Vi må utnytte den teknologien som finnes innen forsvarlige rammer. Apotek 1 burde tenke mer på legemiddeltilbudet i distriktene enn på hvor mye penger de står i fare for å tape om forbrukerne får et bedre tilbud enn det de har i dag, svarer han.

Legemidler kan få endret effekt

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen, er enig at det vil være enklere for sluttbrukeren å få legemiddelet i postkassen, om man benytter nettapotek.

Men er likevel tvilende til at det fører til bedre pasientsikkerhet.

– Vi vet at mange legemidler kan få endret sin effekt eller bli ødelagt hvis de utsettes for mye kulde eller varme, som er en relevant innvending i Norge. Det er også argumentert med at det kan være risiko for tyveri av legemidler fra postkasser, skriver han til E24.

Råd og veiledning

Silje Ensrud i Apotek 1 mener også at konsekvensen vil være dramatisk om man ikke har en tilstedeværende farmasøyt, som i dag er siste sikkerhetsledd før reseptbelagte medisiner blir skrevet ut til pasienten.

– Farmasøyten er autorisert helsepersonell med en viktig funksjon i helsetjenesten. Det er avgjørende med en tilstedeværende av farmasøyt, og det kravet kan ikke fravikes, forteller hun før hun fortsetter:

– Apotekforeningens undersøkelser viser at folk flest opplever det som smittetrygt å hente sine medisiner i apotek, der man i tillegg får viktig råd og veiledning rundt medisinbruk av en farmasøyt.

Krever Bank-ID

Furuseth mener likevel at risikoen ikke er nevneverdig mye større enn ved andre forsendelser. Han begrunner det med at bestillingen vil kreve bank-id for å logge inn, at postbudet vil være bundet til postloven og at Farmasiet selvfølgelig har farmasøyter som selvfølgelig er underlagt de samme tilsynsmyndighetene og det samme regelverket.

– Du må eie et fysisk apotek for å bruke det argumentet. Det er bare tull, sikkerheten vår er minst like god, sier han og legger til:

– Levering i postkasse er et trygt og sporbart alternativ som i dag brukes blant annet til å sende sensitive helseopplysninger, kredittkort med kode og pass. I tillegg har man i Sverige sendt legemidler i postkasse i mange år med gode erfaringer. Vi mener for øvrig at de sterkeste legemidlene ikke skal sendes i postkasse, sier han.

Apotek 1 har også fått tilbud om å svare på påstandene fra Farmasiet om at de «står i fare for å tape om forbrukerne får et bedre tilbud enn det de har i dag». De svarer at de ikke ønsker å kommentere konkurrentens «PR-utspill».

