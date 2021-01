Malin Pettersson driver tre kafeer: – Jeg føler at livsverket går i oppløsning

Malin Petterson eier og driver tre kafeer som har vært hardt rammet av coronapandemien. Etter lørdagens nedstenging har hun mistet håpet. Nå frykter SMB Norge et konkursras for små og mellomstore bedrifter.

Malin Pettersson driver Farbror Melkers Cafe i Moss og Fredrikstad. Hun er overveldet etter at regjeringen innførte de nye tiltakene lørdag. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Malin Pettersson måtte lørdag morgen stenge ned sine to kafeer i Moss sentrum. Etter ett år med store bekymringer, er hun ikke lenger sikker på om det hun har bygget opp kan overleve.

– Vi har jo stått i dette i snart ett år, men akkurat nå er det håpløst. Og helt overveldende, sier Pettersson til E24.

– Jeg føler at livsverket går i oppløsning. Vi sitter ikke akkurat med masse penger på bok for å klare noe sånt som dette, sier hun.

1,5 millioner innbyggere i 25 kommuner på Østlandet er rammet av nedstengingen regjeringen innførte i helgen. En rekke bedrifter har måttet stenge dørene. I et intervju med E24 mandag sa NAV-direktør Hans Christian Holte at titusener kan bli permittert.

Han tror omfanget kan bli større enn under forrige nedstenging i november.

Før coronapandemien inntraff Norge hadde Malin Pettersson mellom 15 og 20 personer på jobb. Nå står kafeene i Moss tomme. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Redd for de ansatte

Malin Pettersson kom fra Sverige til Norge i 1998 og drømte om å skape noe eget. Hun startet med én kafé i Moss. I dag har hun tre kafeer – to i Moss og en i Fredrikstad.

– I starten av nedstengingen i mars lå jeg i fosterstilling og så sort, men så kom vi oss gjennom det. Nå opplever jeg en slags utmattelse, en slags sorg som jeg ikke klarer å forklare, sier Pettersson.

– Dette tar lysten fra en ildsjel. Jeg føler meg helt tom, sier hun.

Pettersson har mellom 15 og 20 personer på jobb i en normal tid, avhengig av høysesong eller lavsesong. Hun forteller at hun tenker mye på de ansatte og at de skal ha en arbeidsplass å komme tilbake til.

– De har vært med på å bygge opp bedriften og har stått i en komplisert situasjon det siste året. Det har vært en påkjenning og jeg føler med de, sier hun.

Malin Pettersson føler på en slags sorg etter nedstengingen lørdag. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

– Hva tenker du om tiden fremover?

– Jeg har alltid likt å se fremover, men akkurat nå tar jeg bare en dag om gangen, sier hun.

Livid-grunnlegger Jens Olav Dankertsen har vanligvis 30 ansatte på jobb. Nå er 25 av dem permittert. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Åpnet tre butikker på seks år

Jens Olav Dankertsen startet klesmerket Livid i 2010. Over de siste seks årene har han åpnet tre klesbutikker – en i Trondheim og to i Oslo.

– Det har vært litt tøft hele året, men det er ekstra spesielt når alle inntektskanalene blir strupet, sier Dankertsen.

Han har 30 ansatte og så seg nødt til å permittere 25 personer på lørdag etter at de nye tiltakene ble introdusert.

Det er første gangen Livid ser seg nødt til å stenge dørene.

– Vi har alltid klart oss, men dette blir kjempeskummelt. Vi har gjort mange grep og har hatt en formidabel økning på nett, men det er ikke i nærheten av det vi taper, sier Dankertsen.

Jens Olav Dankertsen startet klesmerket Livid i 2010. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Ny butikk under pandemien

I juni åpnet Livid sin tredje butikk: Past på Grünerløkka i Oslo.

– Vi er i en tid der vi egentlig trenger å oppskalere antall folk på jobb, ikke trappe ned, for å holde driften gående. Vi prøver å holde hodet over vann, sier Dankertsen.

– Har dere fått støtte av regjeringens krisepakker?

– Vi har fått litt, men det dekker ikke i nærheten av det vi taper. Med nedstengingen nå, så bli omsetningskanalene våre såpass påvirket at kostnadene renner ut av bedriften. Drastiske tiltak kom på veldig kort varsel, og det er forståelig. Men det er veldig krevende for våre ansatte, sier han.

Livid-butikken i Oslo står tom etter at de nye tiltakene som ble innført lørdag forrige uke. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Dankertsen mener at denne perioden er tøffere enn året som har vært.

– Jeg tror folk generelt er slitne. Mange er mye hjemme og alene, og jeg føler at folk generelt er litt uinspirerte, sier han.

– Vi har vært i dette i snart ett år og dugnadsånden hos folk har vært veldig stor. Men det er kanskje nå bedriftene sliter mest, og det er viktig å huske på. Utsatte kostnader bygger seg opp og det har ikke kommer flere støtteordninger, sier Dankertsen.

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i interesseorganisasjonen SMB Norge bedrifter Norge frykter vi vil se et stort konkursras de neste månedene. Vis mer byoutline Fotograf Johnny Syversen / SMB Norge

Frykter konkursras

– Jeg frykter at denne siste runden med nedstengninger er dråpen som får det til å renne over for mange og at vi kan stå foran et stort konkursras de neste månedene, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Han mener mange befinner seg i en situasjon hvor egenkapital og krisebufferen er borte for lengst, og hvor de ansatte er permittert og ingen kan si noe sikkert om når kundene får lov til å returnere.

– Hva mener dere skal til for at de små og mellomstore bedriftene som er levedyktige overlever?

– De må først og fremst få en realistisk vei ut av krisen. Det innebærer en rask og enkel tilgang til kompensasjon, så lenge det er behov for det, sier Dagenborg.

– Når regjeringen snakker om å redde levedyktige bedrifter så er det nøyaktig virksomheter som dette man har hatt i tankene, sier Dagenborg og sikter til Livid og Farbror Melkers Cafe.

Malin Pettersson mener regjeringen må se verdien av de mindre bedriftene og hva de gjør for lokalsamfunnet. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

– Kan bety mye for samfunnet

Malin Pettersson mener at regjeringen kun ser de bedriftene som står igjen med mye profitt, og at det å drive en nullbedrift blir oversett.

– For oss som er små og jobber i en sårbar bransje, må det litt mer forståelse til. Å miste en god lørdag er for eksempel et enormt tap. I tillegg betaler jeg permitteringsdager uten omsetning og det setter oss i minus, sier hun.

Pettersson trekker frem at nullbedrifter er viktige for samfunnet fordi de sysselsetter folk som betaler skatt og er med på å opprettholde arbeidsplasser i nærmiljøet rundt. Fra egen drift viser hun til eksempler om hvordan kafeene hennes sysselsetter i flere ledd som eksempelvis banker og ulike leverandører.

– Nullbedrifter er gull verdt, men sånn virker det ikke som om regjeringen tenker. De mangler en forståelse om at en liten bedrift kan bety mye for samfunnet, sier Pettersson.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Katrine Sunde-Eidem (V) sier til E24 at regjeringens tiltak de siste månedene har gjort at man har unngått mange problemer for næringslivet.

– Det dreier seg om permitteringsreglene, en rekke kompensasjonsordninger, låne- og garantiordninger, reduserte skatter og avgifter. Dette har gitt nødvendig hjelp til mange bedrifter.

Sunde-Eidem legger til at også betalingsutsettelser til staten, og en tilbakeholdenhet når det gjelder konkursbegjæringer også har hjulpet mange

