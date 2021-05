– Et gedigent mageplask av Wizz Air

Norsk Flygerforbund kjøper ikke Wizz Airs forklaring på hvorfor den norske innenrikssatsingen ikke var bærekraftig. Flyanalytiker tror mange vil merke seg det ungarske flyselskapets feilslåtte satsing i Norge.

PARKERER: Wizz Air er ferdig på det norske innenriksmarkedet 14. juni.

Det ungarske flyselskapet Wizz Air stanser satsingen på innenriks flytrafikk i Norge – syv måneder etter oppstarten i november i fjor.

Det bekreftet selskapet til E24 lørdag morgen, etter at det fredag kveld ble umulig å gjøre nye billettbestillinger på reiser i Norge.

Nyheten høster kraftige reaksjoner i norsk flybransje:

– Dette er et gedigent mageplask av Wizz Air, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til E24.

– De har sagt at de skulle gå inn i det norske markedet og være langsiktige, og så trekker de seg ut med halen mellom beina etter syv måneder.

Wizz Air har forklart at satsingen ikke var finansielt bærekraftig.

Det tror ikke Carlsen er hele sannheten.

– Når det gjelder det de bruker som beveggrunn, vil jeg si at det hverken er finansielt, miljømessig eller sosialt bærekraftig å selge flybilletter til 49 kroner, sier han.

Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener det er en god nyhet at Wizz Air trekker seg ut av det norske innenriksmarkedet.

– Norske flyselskap og deres ansatte konkurrerer mer enn gjerne, men det må bli på like vilkår. Wizz Air utnytter nemlig smutthull i europeisk lovgivning, når de oppretter en base i Norge og flyr inn personell som beholder sine polske eller ungarske lønninger. Men selv med det får de det tydeligvis ikke til å fungere, fortsetter han, og utdyper:

– Den reelle beveggrunnen er nok heller at Wizz Air sin etablering var basert på en forutsetning om at Norwegian ikke ville klare seg. Når Norwegian nå gjør det, vil SAS, Norwegian og Widerøe dele markedet mellom seg, og med Flyr og Wizz Air – ja, da er det nok ikke plass til alle disse i markedet.

– Ikke noen walk in the park

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker på noe av det samme.

– Dette viser at det ikke er noen walk in the park for utenlandske lavpris flyselskap å «sette seg» på norsk innenriks. Wizz Air sitt business case hadde nok også̊ inne et vesentlig element om at Norwegian ikke skulle overleve. Men, Norwegian overlever til 20 i stil og dermed stikker Wizz Air fra det norske markedet med halen mellom beina, sier han til E24.

– Det er mange som vil merke seg den feilslåtte satsingen i Norge og viser at ikke alt blir til gull selv om krigskassen og ambisjonene er loaded.

Elnæs tror dette betyr at nykommeren Flyr kan få̊ en lettere start, og at det for Norwegian vil gjøre det mulig å forsere oppskaleringen innenlands.

– Men, en oppskalering blir uansett styrt av etterspørselen og konkurranse situasjon, legger han til.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror mange vil merke seg Wizz Airs feilslåtte satsing.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier luftfarten ble rammet hardt av corona-pandemien, men tror etterspørselen etter flyreiser vil øke i Norge når samfunnet åpnes opp igjen.

– Norge er avhengig av å ha en levedyktig luftfart, men bransjen ble hardt rammet da coronapandemien traff landet. Derfor er det en god nyhet at Norwegian har lyktes med å restrukturere selskapet, og at de denne uken kunne markere slutten på en krevende tid med konkursbeskyttelse, skriver Hareide i en kommentar til E24.

– Samtidig registrerer vi nå at Wizz Air avslutter satsingen på norske innenriksruter. Vi skal ha et godt flytilbud i Norge også etter pandemien. Det er positivt med konkurranse i luftfarten, men vi må vite at konkurransen er rettferdig og at de som jobber i bransjen er sikret anstendige vilkår, skriver han.

Wizz Air: – Betaler konkurransedyktig lønn

Wizz Airs etablering i Norge har vært omstridt, blant annet på grunn av selskapets skepsis til fagforeninger.

Carlsen i Norsk Flygerforbund sier han opplever nyheten om Wizz Airs exit fra innenriksmarkedet som en god nyhet.

– De er selvsagt mer enn velkommen hvis de hadde respektert de spillereglene vi har i Norge og ikke snakket fagbevegelsen nord og ned. Vi er nemlig hverken redd for konkurranse, effektiv drift eller nødvendig omstilling, sier han, og trekker frem Wizz Air-sjef Jozsef Vàradis holdning til fagforeninger spesielt.

– At Jozsef Vàradi selv etter gjentatt voksenopplæring fra sentrale norske politikere har et så utdatert syn på betydningen av fagforeninger og ikke fatter at godt partssamarbeid faktisk bidrar til høyere inntjening, ja, da er det like greit at han prøver lykken et annet sted, sier Carlsen.

Wizz Air-sjef Jozsef Varadi får kritikk for sitt syn på fagforeninger.

Kommunikasjonsdirektør Andras Rado i Wizz Air sier flyselskapet ikke forbyr sine ansatte i å slutte seg til fagforeninger.

– Men flyselskapet har en annerledes tilnærming til å lytte til sine ansatte, skriver Rado i en e-post til E24.

– Denne åpne og ærlige kulturen har bevist at den er en suksess blant våre kolleger og har støttet opp under den stadige utviklingen av selskapet gjennom 17 år. Wizz Air er Europas raskest voksende flyselskap, som ulikt mange andre flyselskaper etablerte 17 nye baser og over 300 nye ruter til nettverket sitt i løpet av de siste 12 månedene, og bevarte tusenvis av jobber og tilbød utallige jobbmuligheter for sine crewmedlemmer på tvers av selskapets stadig ekspandere nettverk, skriver han.

Wizz Air har alle sine ansatte på arbeidskontrakter som respekterer lokale regler i arbeidslivet, ifølge Rado.

– Wizz Air er enig i at konkurranse må basere seg på et bedre produkt eller mer effektiv virksomhet, ikke kunstige lave lønninger og ansettelseskontrakter, og det er der Wizz Air skaper en ekte og synlig fordel. Crewene er globale ressurser og Wizz Air betaler konkurransedyktige lønninger i alle markeder det operer i, skriver Rado.