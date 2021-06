Hun venter rush av nordmenn i sommer, men må stenge tre av fem steder

Reiselivet etterlyser raske tiltak for å sikre at kokker og kjøkkensjefer får komme inn i Norge. Lettes det ikke på reglene for arbeidsinnvandring frykter bransjen det verste.

Daglig leder ved hotellet Gudvangen Fjordtell, Torill Hylland, må holde tre serveringssteder stengt i sommer. Vis mer byoutline Øyvind Aukrust