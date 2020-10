Kemneren har tatt pant i Vollviks villa

Problemene fortsetter for Idar Vollvik. I tillegg til å være siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr, har nå kemneren tatt pant i Vollviks villa.

Idar Vollvik har reddet seg unna personlig konkurs gang på gang. Nå har kemneren tatt pant i Vollviks villa i Bergen. Vis mer byoutline Alice Bratshaug / BT

Publisert: Oppdatert: 14. oktober 2020 13:48 , Publisert: 14. oktober 2020 13:04

Det melder DN som har fått utført en kredittsjekk på Vollvik.

For to uker siden stilte kemnerkontoret i Bergen et skattekrav til Vollvik på 123.378 kroner. De har nå tatt pant for kravet i Vollviks villa i Bergen.

Kemneren har tidligere begjært tvangssalg av den samme villaen og Vollvik har en lang historikk med for sen betaling av skatt.

I begynnelsen av september ble Vollvik siktet for å ha merket om munnbind med forsett.

Politiet mener eksmilliardæren bevisst har pakket om munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som kirurgiske munnbind.

Vollvik erkjenner å ha pakket om munnbind, men ikke straffskyld. Årsaken til det forklarer han er at «alle» pakker om munnbind.

Har betalt kravet

Vollvik selv sier han har betalt kravet.

I en epost til Dagbladets Børsen skriver Vollvik at denne saken allerede er ute av verden:

- Ikke annet å si enn at dette ble betalt for et par dager siden.

Selger fortsatt munnbind

Idar Vollvik ble pågrepet i sitt eget hjem av politiet 3. september, da politiet aksjonerte mot tre av lokalene til hans selskaper.

Siden har Vollvik vært i flere avhør og politiet har gjort en rekke aksjoner i forbindelse med saken.

Vollvik fremdeles er fremdeles siktet, men omsetningsforbudet er opphevet.

Knapt to uker etter at politiet gikk til aksjon mot Vollviks lokaler, skrøt Vollvik av «Norges mest testede Munnbind til Norges Beste priser» i et Facebook-innlegg.

Vollvik reklamerer nå for munnbindene han selger i sin nettbutikk ludostore.no med tittelen «Priskrig munnbind».

I august kom det frem at Vollvik har kjøpt munnbind for over 50 millioner kroner. Salget står nå for 90 prosent av hans virksomhet, ifølge DN.

