Dagligvareaktører avventer bonusfest etter konkurrentens pengedryss

Mens Norgesgruppen har besluttet å bruke 150 millioner ekstra på de ansatte, har andre dagligvareaktører ennå ikke bestemt seg.

IKKE CORONABONUS: Hverken Coop, Rema 1000 eller Kolonial.no har tatt en beslutning på om de vil gi ansatte noe ekstra i år.

Publisert: Oppdatert: 18. november 2020 11:20 , Publisert: 17. november 2020 22:00

Mandag ble det kjent at Norgesgruppen før jul skal gi en ekstra utbetaling til sine 30.000 ansatte som har jobbet under coronapandemien.

– Dette er en klapp på skulderen og en takk for innsatsen i året som har gått, sa konserndirektør for kommunikasjon Stein Rømmerud i Norgesgruppen til E24 mandag.

Coop har ennå ikke bestemt om de vil gi en lignende utbetaling til sine ansatte.

– Vi har ikke diskutert konkret om vi skal gjøre noe fremover, med det blir i så fall en beslutning som må tas av styret vårt, som representerer de 1,8 millioner eierne våre, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge.

Går tilbake til medlemmene

Coop i Norge er organisert i rundt 80 samvirkelag som driver butikkene, og de har egne ordninger for lønn til de ansatte.

– Flere samvirkelag utbetalte i sommer bonuser i samme størrelse som det Norgesgruppen går ut med, sier Friis.

Norgesgruppen gir 10.000 kroner til dem som har jobbet fulltid under hele pandemien, og en lavere sats avhengig av stillingsprosent til andre ansatte.

Friis mener det er komplisert for Coop å beslutte å gi slike bonuser, fordi kjeden er en samvirkeorganisasjon og ikke et privateid selskap.

– Overskuddet fra Coop-butikkene går tilbake til medlemmene, sier Friis.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Rema 1000-kjøpmenn velger selv

Rema 1000 har heller ikke varslet at de vil gi de ansatte en påskjønnelse på grunn av coronapandemien.

– I Rema 1000 Norge AS har vi forskjellige bonusordninger som ivaretar innsatsen som legges ned hos våre medarbeidere, også i dette spesielle året, sier administrerende direktør Trond Bentestuen i en e-post til E24.

Denne type bonus blir gitt også i ordinære år.

– I et ekstraordinært år som 2020 regner vi med at denne utbetalingen blir ekstraordinær, sier Bentestuen.

Bonusordningene i selskapet omfatter blant annet hovedkontor, regionskontorer, lager, transport og industriselskaper.

– Våre butikker drives av selvstendige næringsdrivende kjøpmenn som selv vurderer hvordan de belønner sine medarbeidere, sier Rema 1000-direktøren.

En mulig ekstraordinær bonus i butikkene blir gjort av hver enkelt kjøpmann når resultatet for året er på plass, opplyser han.

– Naturlig at det faller tilbake på de ansatte

Hos Kolonial.no, som selger matvarer på nett, har det ikke blitt bestemt hvordan en ekstra påskjønnelse til de ansatte skal se ut.

– Det er litt ulike forslag på bordet, men det er ikke endelig bestemt, sier kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial.no.

De har ikke gitt bonuser tidligere, men ga de ansatte en kasse med påskemat ved forrige høytid.

I august nådde selskapet én milliard i omsetning mens interessen for matvarehandel på nett økte under coronapandemien. Dermed var de allerede da på nivå med omsetningen for hele fjoråret.

– Det er veldig hyggelig og naturlig at når det går bra så faller det tilbake på de ansatte, sier Fuchs.

Selskapet har imidlertid ennå ikke opplyst om det kommer til å ende året med et positivt resultat, etter et tap etter skatt på 138 millioner kroner i fjor.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Kolonial.no ikke hadde bestemt om de ansatte skulle få en ekstra påskjønnelse i år. Det er bestemt at de får noe ekstra, men ikke hva det blir. Saken er rettet 18. november klokken 11.15.

