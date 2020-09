Seks SEB-ansatte coronasmittet i Norge

En av bankens norske avdelinger er sendt på hjemmekontor etter at én person testet positivt på covid-19. Senere har ytterligere fem personer blitt bekreftet smittet.

SMITTEUTBRUDD: Storbankens norske virksomhet har blitt rammet av coronautbrudd. Vis mer byoutline Ints Kalnins / Reuters

Publisert: Publisert: 24. september 2020 14:37

Det bekrefter kommunikasjonssjef Camilla Fahlstrøm Harris i SEB i en e-post til E24 torsdag ettermiddag.

– Vi har et tilfelle hvor en av våre ansatte er testet positivt for Covid-19. Som et resultat av dette har vi bedt alle ansatte som har arbeidsplass i samme område, eller har vært i nærkontakt med vedkommende, om å holde seg på hjemmekontor og å teste seg, skriver Harris.

– Foreløpige testresultater viser at ytterligere fem ansatte er smittet.

Banken har ikke ønsket å kommentere hvor mange ansatte som er bedt om å jobbe hjemmefra, utover at det er en av bankens avdelinger og andre ansatte som har vært i kontakt med de smittede.

Harris opplyser at banken fremdeles er operative og at ingen av avdelingene er stengt på bakgrunn av smittesituasjonen.

– Vi har gode systemer og remote-løsninger som gjør at dette ikke bør ha noen stor innvirkning på vår virksomhet og de ansatte som nå er plassert på hjemmekontor eller backup-site kan fortsette å jobbe derfra, skriver Harris.

Siden starten av coronasituasjonen har banken hatt strenge retningslinjer og tiltak, og fulgt de råd og retningslinjer som er gitt av norske helsemyndigheter.

– Dette betyr at vi har vært tydelig til våre ansatte om at man skal holde seg hjemme dersom man ikke føler seg frisk, og at man skal være helt symptomfri for å få lov til å stille på jobb, sier Harris.

