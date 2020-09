Aksel Lund Svindals prislapp på sitt nye eierselskap: 133 millioner kroner

Alpinlegenden Aksel Lund Svindal samler nesten all sin næringsvirksomhet i et nyopprettet selskap. Selskapet, som er døpt A Holdings, mener han selv er verdt 133 millioner kroner.

Aksel Lund Svindal har klart overgangen fra idrettsstjerne til forretningsmann bedre enn de fleste. Vis mer byoutline Heiko Junge

Publisert: Oppdatert: 10. september 2020 18:07 , Publisert: 10. september 2020 05:51

Etter først å ha kjørt inn skattegunstige millioner av kroner i renn- og sponsorinntekter mens han var alpinstjerne med bosted i Østerrike, har Aksel Lund Svindal mangedoblet formuen som vellykket investor og forretningsmann i Norge.

Nå nylig har han samlet nesten all sin næringsvirksomhet i et helt nyopprettet selskap med navnet A Holdings AS.

Verdien av egenkapitalen i hans 100 prosent eide A Holdings beregner Svindal til 133 millioner kroner. Noe som er konservativt anslått ifølge ham selv.

I tillegg til all virksomheten som er samlet i nyopprettede A Holdings, vil Svindal også eie litt i noen selskaper utenom den nye eierstrukturen.

Svindal eier også en 324 kvadratmeter stor bolig på Snarøya i Bærum som han i 2018 kjøpte for 35 millioner kroner. Snarøya-boligen er dog, belånt i DNB, som har pant på 30 millioner kroner i den.

Overførte verdier 24. august

Det splitter nye holdingselskapet til Svindal ble opprettet i juli, mens millionverdiene ble overført dit i slutten av august.

Han selv er styreleder og faren Bjørn Svindal er styremedlem i A Holdings. Pappa Svindal er knapp i kommentarene rundt opprettelsen av det nye selskapet.

– Det meste av næringsvirksomheten er lagt inn, men ikke alt, sier Bjørn Svindal.

– Kan du si hva som ligger i A Holdings og hva som fortsatt ligger utenfor?

– Nei, jeg har ikke lyst til å si noe om det.

– Vil han selv si noe, tror du?

– Han sier i hvert fall ikke noe, slår pappa Svindal fast.

For aksjeposter der det foreligger markedskurser er disse pr. 24. august lagt til grunn. For andre aksjeposter er det ifølge en innberetning til Brønnøysundregistrene lagt til grunn «markedsverdi estimert konservativt basert på aksjenes skattemessige formuesverdi pr. 31. desember 2019».

Faren Bjørn Svindal har hele veien fungert som rådgiver og forretningspartner for Aksel Lund Svindal. Her fra feiringen av nok et gull. Dette under alpin-VM i 2009. Vis mer byoutline Tor Richardsen / SCANPIX

Her er noen av Aksel Lund Svindals investeringer Pexip – videokonferanser

Ice Group – mobiloperatør

Norselab – gründer- og oppstartskatalysator

Komplett Bank – bank

Bien Sparebank – bank

Axactor – inkasso

Bank2 – bank

Sparebank1 Telemark – bank

Betonmast Hæhre (Hæhre og Isachsengruppen) – bygg og anlegg

Norwegian – fly

Bank Norwegian – bank

Stingray Marine Solutions – avlusing av laks

Magnora – oljeserviceteknologi

Aprila Bank – bank

Zivid – 3D- «øyne» til roboter

Spond – app for organisering i idretten

Brødboksen – brødlevering (konkurs)

Voca – robotsyn og kunstig intelligens til offshoreteknologi

Equalitycheck – «tripadvisor» for likestilling i bedrifter Vis mer vg-expand-down

Forbruksbanker, eiendom og IT

Svindal har de siste årene hatt størst finansiell suksess ved å investere i flere nye forbruksbanker i Norge og Sverige. Mindre kjent er det at han også har en rekke eierposter i «gode, gamle» norske sparebanker. Svindal har også satset mer på eiendom, blant annet i Bodø sammen med eks-syklist Thor Hushovd. Han har også en eiendomssatsing på Hafjell på gang sammen med Anders Buchardt.

Og han har gått inn i en rekke nysatsinger, som blant annet børskometen Pexip og det sveitsiske skikortselskapet Skioo.

Både Svindal og Hushovd har opp gjennom årene fått mange gode aksjeråd av kompisen Arne Fredly. Han eier også noen aksjer i Fredlys tanksatsing Hunter Group.

Litt som Bjørn Dæhlie var i sin tid, virker det som Svindal foretrekker å gå sammen med folk som alt er nisjeeksperter på sine områder når han gjør sine satsinger.

Det er blitt mye gull i forretningslivet for Svindal de siste årene, men satsingen på eget klesmerke gikk rett åt skogen. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB scanpix

Kom for sent til start?

Det er likevel ikke gull alt som glimrer for Svindal heller. Noen økonomiske issvuller har også han kjørt på. En av de større sådanne er hans satsing på eget klesmerke. Her kan det virke som om han rett og slett kom for sent til start. Etter at hauger med andre norske, og langt mindre, idrettsstjerner har lansert sine egne merkevarer med suksess.

Datterselskapet som står bak klesmerket, Atulus AS, har siden oppstarten tapt til sammen 17 millioner kroner.

– Driften av selskapet har ikke svart til forventninger man hadde, og man besluttet sommeren 2019 å avvikle driften i sin nåværende form. Annet halvår 2019 kan av denne grunn karakteriseres som en «avviklingsperiode», skriver Atulus i sin årsrapport for 2019.

Blir det flere seiersbrøl på Aksel Lund Svindal fremover. Han tar, gjennom en veldiversifisert aksjeportefølje, mindre risiko enn han gjorde i alpinbakkene. Vis mer byoutline Martin Slottemo Lyngstad

Dette tapet var en av flere grunner til at Svindals forrige hovedselskap, A Management, bokførte et tap på 15,5 millioner kroner i fjor. A Mangement skrev også ned verdiene av flere andre aksjeplasseringer. 2019 ble, som E24 skrev onsdag, et regnskapsmessig ganske trått år for Svindal.

Men med anslåtte verdier for 133 millioner kroner i nyopprettede A Holdings, noen millioner kroner i andre aksjeposter ved siden av og mange millioner i egenkapital i boligen på Snarøya, så glir det stort sett fortsatt ganske bra finansielt for Svindal nå i 2020.