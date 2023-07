Skihallen Snø har tapt 230 millioner siden oppstart

Tapene tårner seg opp for skianlegget på Lørenskog. – Har vært tøffere enn vi håpet, sier sjefen.

NYTT STORTAP: Fjoråret endte med enda et stort underskudd for Snø Oslo as, som drifter skihallen Snø.

Skianlegget Snø fikk en tung start da det ble tvunget til å stenge i coronaåret 2020, og selskapet bak sliter fortsatt med store tap.

Resultat før skatt endte i fjor på minus 97 millioner kroner, viser det ferske årsregnskapet til Snø Oslo AS, en forverring fra minus 66 millioner kroner året før.

Det samlede resultatet før skatt er på minus 230 millioner kroner siden oppstarten, viser en gjennomgang.

Den tvungne coronanedstengingen har gjort at det har tatt lengre tid å utvikle stedet.

Besøkstallene har ikke steget nok i etterkant av corona, ifølge Katharina Hernæs, styreleder i Snø Oslo og sjef for eiendomsselskapet Snøbyen, som eier Snø Oslo.

– Skihallen har vært tøffere enn vi håpet på, men eierne har hatt positiv utvikling i verdien av eiendommene rundt, sier Hernæs.

Hun tok over som sjef i mai og har fått i oppgave å rydde opp etter den tunge oppstarten.

Mot nytt underskudd i år

Omsetningen var i fjor på 25 millioner kroner, en nedgang fra 27 millioner kroner året før.

Antallet besøkende var i fjor på rundt 75.000.

Et dagspass med tilgang til skianlegget på en ukedag koster 290 kroner, ifølge selskapets nettsider.

For i år er anslaget en flat utvikling i antall gjester.

Katharina Hernæs, sjef for Snøgruppen

Det går mot et nytt underskudd for 2023. Vinteren i Norge har vært såpass god at folk har gått på ski andre steder, ifølge Hernæs.

Hun mener likevel en større trend vil virke til deres fordel:

– På lang sikt vil et slikt sted bli viktigere ettersom vinteren blir kortere.

Målet er å gå i null til neste år.

Slik skal det snu

– Hvordan skal dere snu utviklingen?

– Thon Hotel Snø åpnet i juni, vegg i vegg med skihallen. Det blir en viktig faktor for besøk og gjør at folk kan overnatte. Dermed kan vi nå helt andre segmenter og målgrupper med turister, klubber og lag enn bare lokallagene.

For å lykkes med skianlegget må det utvikle seg til en destinasjon, et sted der folk kommer for å spise, gjøre aktiviteter sammen, handle og få et helhetlig tilbud, sier Hernæs.

Selskapet leier ut ski og skiutstyr. Det har åpnet en trampolinepark på området. Idrettsungdomsskolen Wang Ung åpnet i 2022, og de trener i langrennsløypa og i slalåmbakken.

– Vi får et helhetlig opplevelse- og eventtilbud til bedrifter og besøkende, alt fra de som ønsker å ta en drink i isbaren, ake, klatre i isveggen eller gå eller stå på ski, i tillegg til å spise et godt måltid eller ha fest. Jo flere grunner til at folk skal bruke stedet, jo mer attraktivt blir det.

Kan skyte inn mer penger

Hernæs sier at de «rigget for gull» ved åpning, og at tallene er preget av en for stor organisasjon.

Eierne er villig til å stå bak selskapet og har dekket tapene hittil. I år vil sannsynligvis eierne gå inn med mer penger, ifølge Hernæs. Selvaag og Stein Erik Hagens Canica er største investorer.

Egenkapitalen falt til 34 millioner kroner ved utgangen av fjoråret, fra 65 millioner kroner året før.

Kostnadene har vært preget av høye strømpriser og høy rente på gjelden.

Selskapet jobber med å få ned kostnadene. De rundt 25 ansatte i skihallen vil ikke bli direkte påvirket, ifølge Hernæs.

– Men vi må helt klart jobbe mer effektivt og bedre, for at flere kan oppleve skihallen.