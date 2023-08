Handlevogn ble fem prosent dyrere i juli

Matprisene steg markant også i sommer. Men ifølge Oda er E24s handlevogn ikke representativ for deres samlede prisutvikling.

DYRERE: E24s handlevogn består av over 130 helårs hverdagsprodukter. Den er blitt 11 prosent dyrere de siste seks månedene.

Prisvinduet 1. juli kom og gikk uten at dagligvarekjedene rørte prisene all verden.

Gjennom måneden har imidlertid handlevognen i matbutikken gradvis blitt betydelig dyrere. Se eksempler nederst i saken.

E24 følger dette ved at et dataverktøy daglig noterer prisene på 134 identiske hverdagsprodukter hos Oda og nettbutikken til Meny.

Odas priser gjenspeiler som regel prisene til de tre største lavpriskjedene – Kiwi, Rema 1000 og Extra. Når VGs matbørs handler for flere tusen kroner hos alle fire aktørene, er det ofte bare noen kroner som skiller sluttsummen fra hverandre.

Prisøkning også hos Kiwi

30. juni kostet handlevognen hos Oda 5339 kroner. Dette forble tilnærmet uendret den første knappe uken inn i juli.

Juli er typisk den måneden i året der matprisene stiger mest. Det er fordi 1. juli og 1. februar er de to datoene da kjedenes innkjøpspriser hos leverandørene blir justert. Det pleier å bety økte priser ut til forbruker. I juli slår jordbruksoppgjøret inn i tillegg.

Statistikk fra SSB viser at matprisene har steget i snitt 2,1 prosent i juli de siste 20 årene. Handlevognen hos Oda økte med langt mer enn dette i år.

31. juli hadde sluttsummen økt til 5606. Det tilsvarer en økning på 5,0 prosent.

E24 har også tatt en ny titt på varer vi prissjekket hos Kiwi, Extra og Rema senest 1. juli. Hos Kiwi har en handlekurv med 23 varer økt 3,3 prosent i pris.

Dette er et mindre utvalg, og heller ikke identiske varer som hos Oda, slik at tallene ikke er sammenlignbare. Men Kiwi-utviklingen underbygger at dagligvarekunder flest har opplevd ytterligere prisvekst gjennom sommeren.

Kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Kiwi har vært nødt til å justere prisene i juli, etter at vi fikk nye prisøkninger fra leverandørene våre 1. juli, uttaler kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin.

Hun forteller at de har fått kraftige prisøkninger fra kjedens leverandører det siste året, og at Kiwi i tillegg ser en sterk valutaeffekt på importerte varer.

– Prisøkningene vi har fått inn til oss i år, er høyere enn det vi har justert prisene ut til kundene.

– Svært liten prisutvikling

Kommersiell direktør Anders Hansen i Oda skriver i en e-post at de ikke kjenner seg igjen i at Odas priser skal ha økt 5 prosent i løpet av juli.

– Oda har et sortiment på nærmere 8000 artikler, og prisene på 130 artikler er derfor ikke representativt for vår prisutvikling. Vår prisøkning i juli, på hele sortimentet, vektet mot det kundene kjøper, var svært liten og mye mindre enn normalt i juli. En god del produkter gikk også ned i pris, uttaler han.

GJØR SOM SSB: Oda måler egen prisutvikling med en modell som tar høyde for hva kundene kjøper mest av. Det er samme prinsipp som SSB bruker når de lager konsumprisindeksen. Juli-prisveksten var uvanlig lav, ifølge Oda.

– Handlevognen har nå blitt 11 prosent dyrere de siste seks månedene. Gjenspeiler dette kostnadsutviklingen deres?

– Nei, kostnadsutviklingen har vært høyere i løpet av det siste året, men vi skjermer kundene våre fra de verste prishoppene.

Støtter ny modell

Om juli kommer til å fortsette å være den måneden i året der matprisene øker mest, er uvisst.

Rema 1000 gikk før sommeren ut og varslet at de vil skrote modellen der de forhandler med leverandørene kun to ganger i året. Å forhandle med leverandørene året rundt mener kjeden at vil gi mer forutsigbarhet til kundene.

Oda, som har et innkjøpssamarbeid med Rema, støtter dette.

– Vi mener løpende forhandlinger vil være det eneste rette å gjøre fremover. Det vil over tid gi kundene lavere priser, som er mer i tråd med det faktiske kostnadsbildet i markedet og samfunnet, samt fjerne leverandørenes mulighet til å bygge seg opp såkalte etterslep, som de må ta igjen i form av uproporsjonalt store prisøkninger, skriver Hansen.