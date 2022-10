Familiebedrift fra 1983 felt av strømkostnadene: – Har vært relativt forbanna

LARVIK (E24) Dags Marked ville fylt 40 år i 2023, men den lille kjeden driver nå opphørssalg. Bostyrer mener det er grunn til å være pessimistisk på vegne av næringslivet fremover.

MISTER JOBBEN: Butikksjef Jo Espen Seierstad må snart ut på jobbjakt. Etter at eksisterende varer er solgt ut, stenges dørene hos Dags Marked.

– Vi pleier å ha dobbelt så mye varer her, sier butikksjef Jo Espen Seierstad ved Dags Marked i Larvik.

42-åringen viser oss rundt i butikken med blant annet hagemøbler, kjøkkenredskaper og interiørartikler. Nå er alt satt ned med 30 prosent. Det er opphørssalg.

For to uker siden besluttet Arve Dag Hassen, medeier og daglig leder i bedriften som faren stiftet i 1983, at det ikke var liv laga lenger. 54-åringen har selv jobbet i Dags Marked siden han var 15.

– Det er dette jeg har gjort i livet, det har vært mitt kall. Vi skulle vært 40 år neste år og følte vi hadde snudd skuta etter noen tøffe år. Det er klart det er trist.

26 mister jobben

Etter en kostbar restrukturering, der antallet butikker ble redusert fra ti til fire, så ting langt bedre ut for Dags Marked ved starten av året.

Nedturen startet for alvor i mai, da selskapet begynte å merke at kundenes kjøpekraft var svekket. Samtidig har strømregningene skutt i været.

ETTERLYSER KAPTEIN: Mange eksperter bruker begrepet «perfekt storm» til å forklare situasjonen i økonomien. Seierstad i Dags Marked er ikke overbevist om at statsminister Støre er den rette kapteinen til jobben.

– Hadde det vært kaldt, kunne vi fått en million kroner i strømregning for november og desember. Uten en strømstøtte som treffer oss i særlig grad, tør vi ikke å møte vinteren. Så i stedet for å risikere en konkurs som kan påføre leverandørene våre store tap, har vi besluttet å avvikle, sier Hassen.

Det betyr at alle de 26 ansatte i Dags Marked mister jobben.

– Det sårer sjelen. Jeg har vært relativt forbanna, særlig når man tenker på alt som er blitt pøst ut av støtteordninger gjennom pandemien, sier butikksjef Seierstad.

Én av fem frykter vinteren

I Bølgen kulturhus i Larvik var politikere, næringsdrivende og øvrige tilskuere samlet mandag kveld.

Med arrangementsnavnet «Før konkursbølgen kommer» var det tydelig hva slags bilde arrangørene ønsket å tegne.

– Det har vært lave konkurstall de siste årene, men problemet er at økonomene i Finansdepartementet ikke ser fremover. De ser bakover. Og vår siste medlemsundersøkelse forteller at én av fem bedrifter frykter konkurs i løpet av vinteren, sier administrerende direktør Jørund Rytman i interesseorganisasjonen SMB Norge.

BEKYMRET: Jørund Rytman i SMB Norge jobber for små og mellomstore bedrifter.

Et tosifret antall næringsdrivende hadde møtt opp for å fortelle om situasjonen de står i. På scenen satt Larviks ordfører og tre stortingspolitikere for å ta inn budskapet.

Gjennomgangsmelodien var tydelig: Uten en bedre strømstøtteordning enn den regjeringen har lagt frem, vil en rekke næringsdrivende bli nødt til å kaste inn håndkleet.

– Jeg opplever dette som veldig sterkt. For deres problemer er kommunens problemer, sier ordfører Erik Bringedal (H).

– Det vil komme flere konkurser

Regjeringspartienes representanter kunne naturlig nok ikke love de fremmøtte den maksprisgarantien de fleste talerne tok til orde for.

Politikernes svar om at det å pøse på med støtteordninger kan gjøre vondt verre, i form av enda høyere renter, tilfredsstilte langt fra alle. Og forklaringene om hva regjeringen gjør på kort, mellomlang og lang sikt ble møtt av både avbrytelser og buing.

– Var det et tøft publikum?

– Ikke noe tøffere enn forventet, sier Truls Vasvik (Ap).

AMPER STEMNING: Særlig regjeringspartienes representanter, Truls Vasvik (Ap, til venstre) og Kathrine Kleveland (Sp), fikk høre det fra misfornøyde publikummere i salen. Larvik-ordfører Erik Bringedal er helt til høyre, Frp-representant Morten Stordalen til venstre for ham.

– Mener du at samfunnet må tåle flere konkurser og tapte arbeidsplasser fremover?

– Jeg kan ikke svare garantert at vi ikke får det. Men det er veldig trist for hver bedrift som går under og hver arbeidsplass som blir borte. Derfor jobber jeg hver dag for å unngå det.

Sp-representant Kathrine Kleveland går noe lenger i å forberede næringslivet på at vinteren kommer.

– I så krevende tider som det er nå, kan vi ikke støtte næringslivet uten grenser. Det betyr at det dessverre vil komme flere konkurser. Det er vondt, men næringslivet er vant til å stå på egne ben.

Finner ikke hjelp i hjelpen

Den siste tiden har det vært flere oppslag i lokalpressen om strømkrisens konsekvenser for næringslivet i Vestfold.

Området er en del av strømregion sør, der prisene har slått rekord på rekord gjennom sommeren.

For Lars Møllen, som har drevet bensinstasjon i Larvik de siste 24 årene, betydde det kroken på døren forrige uke.

– Det virker ikke som om politikerne har tatt tempen på næringslivet. De har kommet med en god ordning til Ola og Karis private strømforbruk, men så har de glemt hvor Ola og Kari jobber, sier han.

fullskjerm neste STENGT: Etter 24 år som driver av bensinstasjon i Larvik, måtte Lars Møllen forrige uke gi tapt for galopperende utgifter. 1 av 2 Adrian Nielsen

Den midlertidige strømstøtteordningen, som regjeringspartiene har kommet frem til i samarbeid med partene i arbeidslivet, monner ikke, fremholder Møllen.

– Får jeg støtte for 25 prosent av det over 70 øre når strømprisen er på fire kroner, er det fremdeles altfor dyrt.

Strømstøtte til bedrifter Regjeringen har satt av tre milliarder til strømtiltak til næringslivet. Næringsminister Vestre sier han håper å starte utbetalingene i november. Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter. Pakken består blant annet av: Bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh i oktober, november og desember.

Bedrifter som samtidig investerer i enøktiltak, vil kunne få dekket inntil 45 prosent av utgiftene over 70 øre/kwh Vis mer

– Vi har overlevd to verdenskriger

Også Thorbjørn Abrahamsen, eier og driver av Vestfolds siste slakteri, bekymres av forholdene.

Bedriften har vært i familien i fem generasjoner etter oppstarten i 1879.

De siste måneders strømregninger har ligget på omtrent halvparten av totalen fra i fjor, forteller han.

Da pølsemakeren tok ordet på Bølgen kulturhus mandag, ble han gjengjeldt med kveldens kraftigste applaus.

– Vi har overlevd to verdenskriger og så kan det være regjeringen som vil få stengt oss ned fordi de ikke har kontroll på strømmen sin, sa Abrahamsen.

fullskjerm neste KLAR FOR JUL: Desember er høytid på flere måter for Slakter Abrahamsen. Omsetningen i desemberukene er fire ganger høyere enn i januar. 1 av 3 Adrian Nielsen

Han forbereder seg nå på juletiden, da omsetningen er fire ganger så høy som i januar.

– Hva skjer om det blir en dårlig jul og strømkostnadene vedvarer?

– Da må vi se. Vi har egenkapital, men skal vi fortsette å bruke av den, må vi også se lys i enden av tunnelen. Men inntil videre har vi ingen planer om noe annet enn å fortsette.

Pessimistisk bostyrer

De siste konkurstallene viste en utflating i september etter en kraftig økning i august.

Fremdeles er det færre bedrifter som går konkurs sammenlignet med tallene fra 2019, forrige kalenderår som var helt fritt for pandemi.

Advokat Ståle Lund Johansen i Larvikadvokatene mener det er grunn til å frykte en kraftig konkursøkning i tiden som kommer.

Advokat Ståle Lund Johansen i Larvikadvokatene er bostyrer i larviksområdet.

Han behandler flere konkurser i larviksområdet nå, der han oppfatter at ellers levedyktige bedrifter har måttet legge ned som følge av strømprisene.

– Det er mange bedrifter der ute som går med bare noen hundre tusen kroner i overskudd. Når utgiftene da øker med flere hundre tusen, er det langt fra alle som har mulighet til å håndtere det.

– Jeg tror det kan bli dramatisk fremover, slik det ser ut nå. Det er grunn til å være litt pessimistisk.