Strømkrisen senket «Boblebadkongen»: – Markedet kollapset fullstendig

Etter to år med eventyrlig vekst, sitter Boblebad-forhandleren Mspa.no igjen med et enormt varelager og 56 millioner kroner i gjeld.

Iveren etter å kjøpe mobile boblebad kjølnet i takt med økende strømpriser, forklarer Mspa.no-gründer og selvutnevnt boblebadkonge Hugo Grimsrud Reed. Varelageret er fullt av usolgte boblebad.

Selskapet var i flere år Norges største forhandler av mobile billig-boblebad, og vokste stort under de to pandemiårene. Både gründeren bak selskapet og bostyrer i konkursboet peker på skyhøye strømpriser som utslagsgivende for konkursen.

Follo og Nordre Østfold tingrett åpnet konkurs i selskapet 1. desember etter at det ble meldt oppbud.

– For vår del var det uten tvil de ekstreme strømprisene som rammet bransjen hardt utover sensommeren og høsten. Det endte dessverre med at vi fikk utfordringer med likviditeten og til slutt måtte melde oppbud, skriver Hugo Grimsrud Reed, daglig leder og gründer, i en tekstmelding til E24.

Advokat Leif Petter Madsen er oppnevnt som bostyrer.

Peker på strømprisene

Bostyrer, advokat Leif Petter Madsen, peker også på strømprisene som den viktigste årsaken til konkursen.

– Etter to meget gode år i 2020 og 2021, bygget virksomheten opp et betydelig varelager i forkant av årets sesong. Så kollapset markedet fullstendig, først og fremst som følge av økte strømpriser. Salget bråstoppet, og virksomheten brant inne med et veldig stort varelager, sier Madsen.

– Selskapet klarte ikke å holde driftskostnadene i sjakk. Det ble uten hell gjort forsøk på å innhente kapital fra nye eiere. Man så også at det ikke la seg gjøre å redde selskapet gjennom rekonstruksjon, sier han videre.

Ifølge oppbudsbegjæringen har selskapet en gjeld på 56 millioner kroner og cirka 30 millioner kroner i eiendeler, opplyser Madsen.

Selvutnevnt «boblebadkonge»

Hugo Grimsrud Reed, som også eide 30 prosent av selskapet, har vært selskapets ansikt utad. Etter flere år med sterk vekst kronet fra Kolbotn seg selv til «boblebadkonge» i et intervju med Finansavisen i 2019.

I årene fra 2014 til 2018 økte selskapet omsetningen fra tre til 44 millioner kroner. De to siste årene har Mspa.no hatt over 100 millioner kroner i omsetning fra salg av de oppblåsbare boblebadene. I 2021 leverte selskapet et overskudd på over 16 millioner kroner.

– I tillegg til strømprisene, var det heller ikke spesielt bra sommervær, og nordmenn brukte feriebudsjettet på utenlandsferier da reiserestriksjonene ble opphevet, sier Reed.

Har mer boblebad-business

44-åringen er også daglig leder og deleier i selskapet Spaxo AS, som selger tradisjonelle boblebad til atskillig høyere priser. Dette selskapet er fremdeles operativt.

Bostyrer Leif Petter Madsen sier han ikke har funnet noen betenkelige pengeoverføringer mellom de to selskapene.

– Det virker som selskapet har opptrådt ryddig, og at det var helt riktig å begjære oppbud, sier han.

Konkursøkning i november

I 3. kvartal i år økte antall åpnede konkurser med 26,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallet på antall konkurser i 2020 og 2021 var riktignok svært lave sammenlignet med 2019, på grunn av pandemien.

– Tallet på konkurser i 3. kvartal er 25 prosent lavere enn samme kvartal i 2019, påpekte seksjonssjef Erik Fjærli i SSB i en pressemelding.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det i perioden mellom 1. november og 9. desember ble åpnet 461 konkurser. Det er marginalt flere enn samme periode i 2019, da det ble åpnet 454 konkurser.

Det er også flere enn i pandemiårene 2020 og 2021, hvor det ble åpnet konkurs i henholdsvis 425 og 389 norske virksomheter.