SAS vil kvitte seg med 5.000 ansatte permanent: – En svart dag for skandinavisk luftfart

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS avbildet under en pressekonferanse under corona-krisen Vis mer Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert: 28. april 2020 08:36 , Publisert: 28. april 2020 08:01

Saken oppdateres ...

Flyselskapet SAS kommer nå med en stor nyhet om hvordan selskapet planlegger for fremtiden og utsiktene er dystre:

– SAS initierer nå prosessen med å redusere størrelsen på den fremtidige arbeidsstyrken med opp til 5.000 heltidsstillinger, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Nedbemanningen tilsvarer nesten en halvering av det totale antallet heltidsstillinger i konsernet som var på 10.445 per utgangen av november.

– Dette er en av de vanskeligste beslutningene jeg har måttet ta som SAS-sjef og dette går utover flinke medarbeidere vi har i selskapet, sier en alvorspreget konsernsjef Rickard Gustafson til E24.

– Vi ser nå at denne krisen som bransjen og hele verden står oppe i vil vare så lenge at vi ikke kommer til å ha en sommersesong å lene oss på. Vi regner ikke med å se noe som ligner på normale etterspørselsnivåer som vi hadde før krisen før i kanskje 2022, fortsetter han.

Om lag 1.900 stillinger skal kuttes i Sverige, 1.300 i Norge og 1.700 i Danmark. SAS tar likevel forbehold om at tallet kan bli lavere hvis etterspørselen etter å reise skulle øke raskere enn ventet. Selskapet mener likevel de må varsle om nedbemanningen nå ettersom de ansatte i snitt har seks måneders varslingstid.

«I prosessen vil SAS aktivt gå i dialog med fagforeninger og andre aktører for å søke løsninger som reduserer antallet oppsigelser i konsernet, samt for å iverksette andre produktivitetsøkende forbedringer», skriver selskapet.

Selskapet peker på at utbruddet av coronaviruset er «ventet å betydelig påvirke etterspørselen ut 2020 og det vil ta noen år før etterspørselen returnerer til nivåer som var ventet før virusutbruddet».

Derfor mener selskapet det er høyst nødvendig å ta grep for å tilpasse selskapets struktur til en ny virkelighet.

Nyheten kommer dagen etter at Norwegian varslet at de vil kvitte seg med hvert tredje fly og at de ikke tror driften vil være tilbake til normalen før i 2022.

Les også Norwegians redningsplan: Tror ikke på normal drift før i 2022

– En svart dag

– Dette er en svart dag for skandinavisk luftfart. Det er det ikke tvil om og det er med tungt hjertet vi ser at SAS må gå til dette skrittet. Det understreker alvoret, sier Christian Laulund, leder for SPG, unionen av de svenske, danske og norske pilotforeningene i SAS, til E24.

– På europeisk nivå snakker vi om totalt fem millioner arbeidsplasser som er berørt. Nå går tankene mine til alle de ansatte som nå føler uro og er usikre på fremtiden, sier Laulund videre.

Han sier at han er enig med konsernsjefen om at SAS skal være en maktfaktor og en attraktivt merkevare i fremtiden.

– Har de kommet med noen konkrete skisser?

– Nei, ikke ennå. Vi har blitt bedt om å stille i møter fremover for å avklare dette. Vi skal være en asnvarlig part her og bidra til konstruktive løsninger for å komme oss gjennom krisen. Målet er å få flest mulig tilbake så raskt som mulig, sier Laulund.

Han peker på at tidlig pensjon, frivillige sluttpakker og deltidsløsninger kan være mulige løsninger for å minimere antallet oppsigelser i denne krisen og i overgangsfasen.

– Det vil være viktig for oss å sikre at når ting kommer tilbake til normalen så er det trygge og gode skandinaviske arbeidsplasser å gå til. Det vil vi jobbe mye med.