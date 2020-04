Næringsministeren vil be om habilitetsvurdering

Næringsdepartementet mener at næringsminister Iselin Nybø (V) ikke er inhabil i saker om garantiordning for luftfarten. Nå vil Nybø også be Lovavdelingen om å gjøre en selvstendig vurdering.

Vis mer Terje Bendiksby, NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 30. april 2020 19:53 , Publisert: 30. april 2020 19:14

Det skjer etter at E24 onsdag skrev om næringsministerens ansettelsesforhold i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Nybø er i ulønnet permisjon fra advokatfirmaet, som er det samme selskapet som i en årrekke har representert Norwegian juridisk. Fra 2006 til 2018 betalte Norwegian mer enn 100 millioner kroner til selskapet for juridiske tjenester.

– Jeg ønsker ikke at det skal sås tvil om min habilitet. Jeg har derfor bedt departementet foreta en vurdering av min habilitet knyttet til saken om garantiordning for luftfarten, skriver Nybø i en e-post til E24 torsdag kveld.

Hun opplyser videre at departementet har konkludert med at hun ikke er inhabil.

Bakgrunn: Næringsministeren ansatt i Norwegians advokatfirma – har ikke vurdert habilitet

Ber Lovavdelingen vurdere

Ifølge dagens regler er det statsrådene selv som skal ta stilling til om de kan være inhabile i ulike saker. Dersom man mener at det kan være tilfelle skal dette i første omgang tas opp med eget departement. Deretter kan man be om en habilitetsvurdering fra Lovavdelingen i Justisdepartementet.

– Jeg vil også be Lovavdelingen gjøre en selvstendig vurdering av departementets konklusjon, skriver Nybø.

Næringsministeren spiller nå en nøkkelrolle i skjebnen til Norwegian. Den siste tiden har hun blant annet vært sentral i utarbeidelsen av krisepakken på seks milliarder til luftfarten, der tre milliarder er øremerket Norwegian.

Les også Jusprofessorer: Næringsministeren bør be om habilitetsvurdering

– Helt naturlig

Nybø opplyste onsdag kveld at det ikke var blitt gjort noen vurdering av hennes habilitet i saker som omhandler flyselskapet.

Hun viste blant annet til at hun er i permisjon, og at Næringsdepartementet har oppfattet det slik at Norwegian har vært representert av et annet advokatfirma enn Simonsen i dialogen om garantiordningen.

Etter at E24 skrev om saken har imidlertid flere etterlyst en habilitetsvurdering. Blant dem er opposisjonspartiene Ap, Frp og Rødt.

– Det er helt naturlig fordi Nybø har en ansettelse i et firma som er avhengig av Norwegians fremtid. Vi forventer at hun avklarer det umiddelbart. Da slipper næringsministeren å ha det hengende over seg i en krevende tid, sa stortingspolitiker Terje Aasland (Ap) til E24 torsdag formiddag.

Han viste videre til at Nybø er ansatt i et firma som har bistått Norwegian før, og som fortsatt gjør det.

– Ikke nødvendigvis inhabil

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, er også blant dem som mener at en slik vurdering er klokt.

– Selv om man er aldri så trygg på at man ikke har vært inhabil, vil det være klokt å få en avklaring. Når noen stiller spørsmål ved habilitet skal man ikke le. Da skal man lynraskt si at noen andre skal vurdere det, sa habilitetseksperten til E24 torsdag.

Han er samtidig tydelig på at næringsministeren ikke nødvendigvis er inhabil.

– Spørsmålet om Nybø er inhabil må sees ut ifra hva slags sak det dreier seg om, hvor mye den betyr, hvilken rolle hun har hatt i selskapet tidligere og om dette vil kunne ha noen betydning for henne personlig, forklarte han videre.

Les også Ap, Frp og Rødt mener Nybø bør vurdere habiliteten sin i Norwegian-saken