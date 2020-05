Telenor kutter 130 årsverk i Norge

Den coronautsatte nedbemanningen gjennomføres likevel, ga Telenor beskjed om på et allmøte torsdag.

Telenor-sjef Sigve Brekke skal spare milliarder de neste årene. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 7. mai 2020 12:08 , Publisert: 7. mai 2020 11:33

Den Oslo Børs-noterte telekomgiganten Telenor meldte i mars om kutt av 3.000 stillinger globalt i løpet av de neste tre årene, og kort tid senere ble det gitt beskjed om at 170 ansatte i Norge mister jobben.

Dette ble imidlertid utsatt på grunn av usikkerheten rundt coronaviruset, men på et allmøte på nett torsdag ble det varslet at 130 stillinger kuttes likevel.

Det bekrefter selskapet overfor E24.

Skal spare milliarder

– Siden den gang har myndighetene gradvis lettet på restriksjonene i samfunnet og har utarbeidet veiledere for hvordan vi som selskap skal sikre gode standarder for smittevern. Det er derfor vår vurdering at vi nå kan gjennomføre omstillingsprosessen på en god og forsvarlig måte, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, i en uttalelse.

En stor andel av de rammede vil være fra Telenor Norges hovedkontor på Fornebu.

Nedbemanningen er en del av selskapets planer for å spare mellom tre og fire milliarder kroner brutto de to neste årene.

– Nå er vår prioritet å ivareta alle på en best mulig måte og påse at de ansatte får god oppfølging i tiden fremover, legger Furberg til.

Har 3.400 ansatte i Norge

Selskapet har i dag rundt 3.400 ansatte i Norge.

Fra 2015 til 2019 har Telenor vært gjennom flere nedbemanningsrunder, og antallet årsverk i konsernet har blitt redusert med 22 prosent. Det vil si at selskapet har gått fra 38.000 til 20.000 ansatte ved utgangen av perioden.

Medarbeidere som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil få tilbud om sluttavtaler og omstillingsbistand.

«Telenor Norge tilbyr gode omstillings- og sluttpakkeordninger, og på grunn av koronasituasjonen har selskapet besluttet å utvide ordningene for å gi de berørte bedre tid til å komme seg over i ny jobb», opplyser selskapet.

