Polet venter rekordår - rykker fra eget budsjett

Så godt som ingen taxfreehandel og stengte grenser til Sverige gjør at 2020 ser ut til å bli Vinmonopolets beste år noensinne.

Det har vært lange køer utenfor Vinmonopolet under coronakrisen. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 6. juni 2020 08:07

Interne dokumenter som E24 har fått tilgang til, viser at resultatet før skatt anslås å lande på 365 millioner kroner, noe som er solide 211 millioner bedre enn budsjettert.

– Ja, jeg kan vel bekrefte at prognosene tilser det, sier administrerende direktør i Vinmonopolet, Elisabeth Hunter.

Omsetningen spås rundt 1,75 milliarder høyere enn budsjettert.

– Samtidig var det med beregninger som tilsa at unntakstilstanden ville vare ut mai, men nå ser det jo ut som for eksempel reiserestriksjonene varer ut sommeren, så de tidligere scenarioene blir nå ganske konservative.

Med andre ord blir resultatet etter alt å dømme enda bedre enn de allerede god tallene lagt til grunn for 2020.

– Ja, da blir det både rekord når det gjelder topp- og bunnlinje?

– Ja, dersom grensehandelen ikke åpner og folk ikke kan reise, så ser det slik ut.

Vinmonopolets salgstall i mai Ved utgangen av mai har Vinmonopolets salg økt med 28 prosent målt motsamme periode i fjor. Det meste av veksten har kommet etter myndighetenes coronatiltak. På landsbasis selger Vinmonopolet nå rundt 2,2 millioner liter pr uke mot et gjennomsnittlig salg på snaut 1,6 millioner liter pr uke for 2019. Vinmonopolets salg har økt etter coronautbruddet, men ikke mer enn forventet med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og caféer for en stund har stoppet nesten helt opp, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl i meldingen. I snitt har Vinmonopolet hatt 750.000 kunder ukentlig, mot 660.000 kunder per uke i samme periode i fjor. Kilde: Vinmonopolets nettsider. Vis mer vg-expand-down

Klarte ikke sjekke alder – måtte stoppe netthandel

Det er Posten som leverer pakkene for Vinmonopolet, og på et tidspunkt gjorde coronakrisen det vanskelig for logistikkgiganten å garantere at alderskontroll gjennomført, og derfor måtte netthandelen stenge for en periode.

Også netthandelen i Vinmonopolet har økt kraftig under krisen, opp 72 prosent fra samme tid i fjor til 133 millioner kroner.

Ser man på salget for april alene var økningen på 160 prosent.

Vinmonopolets overskudd deles i to, hvor halvparten går tilbake til staten, og den andre halvparten blir lagt til monopolets egenkapital.

– Nå som egenkapitalen kommer til å vokse betraktelig, har man noen planer om investeringer? Kanskje i utvidet netthandel?

– Nei, vi har ikke noen nye planer utover det vanlige, som innebærer oppussing av noen butikker og normal videreutvikling av nettsidene våre. Vi har ingen planer om å ta av på grunn av dette.

Administrerende direktør i Vinmonopolet, Elisabeth Hunter, fryktet at det kunne bli vanskelig å få vin inn i landet fra vinproduserende land rammet av coronaviruset, men det har så langt ikke vært noe problem. Vis mer Trond W. Andersen

Krisescenarioer

Ikke siden 2. verdenskrig eller polstreiken på 70-tallet har man sett en så stor økning i salget som nå.

Styret i Vinmonopolet har i likhet med resten av næringslivet jobbet med hvilke scenarioer som kan møte dem som følge av utbredelsen av coronaviruset.

Krisescenarioet var at alle butikker stenger, alle i Vinmonopolets butikker blir permittert og 85 prosent av kjedekontoret permitteres, men det ser ut til at det er et annet scenario som er mer virkelighetsnært.

Styret var også redd for at vinproduserende land kunne bli hardt rammet av viruset.

– Dere fryktet at vareflyten kunne bli dårlig under krisen. Hvordan har det gått?

– Det har gått veldig bra, stort sett alle land har levert varene sine, og butikkene har klart å ha 96 % servicegrad. Men det er jo ikke til å unngå at enkelte varer har blitt utsolgt, sier Hunter.

Slik så de ulike scenarioene til Vinmonopolet ut i slutten av mars. Vis mer Skjermdump Vinmonopolet

Imponert

Hunter sier tiden under coronakrisen har vært utrolig spesiell, og at hun er stolt over de ansattes innsats, spesielt de som har stått i første rekke ute i butikkene.

Hun er usikker på hvordan forbrukeratferden vil endre seg når ting åpner opp igjen, men hun tror nok at enkelte kunder har endret atferden i Vinmonopolets favør til tross for at mye vil gå tilbake til normaltilstanden.

– Vi vet ikke hva som er normal etterspørsel etter corona, det er for tidlig å si.