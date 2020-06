Åtte av Norges største selskaper om hjemmekontor-revolusjonen: Slik endres arbeidslivet

FORNEBU (VG/E24) Hjemmekontor har gitt mer effektive arbeidsplass-løsninger, mener åtte av landets største konsern. Telenor-sjef Sigve Brekke mener nær halve arbeidstiden for hans 20.000 ansatte vil foregå utenfor kontoret i 21/22.

ALENE: Telenor-sjef Sigve Brekke stakk innom kontorlandskapet for konsernledelsen midt på arbeidsdagen mandag. Ingen andre sjefer var å se. Vis mer Line Møller, VG

Publisert: Oppdatert: 11. juni 2020 13:41 , Publisert: 11. juni 2020 13:28

Det er enormt med plass i det gigantiske Telenor-hovedkvarteret på Fornebu i Bærum. Men knapt et menneske å se. De fleste ansatte jobber hjemme. Sjefen selv, Sigve Brekke, er ikke fremmed for at omtrent slik vil det bli i årene fremover også. Telenor, selve bjellesauen for innføringen av fancy kontorlandskaper uten faste plasser, har sagt ok til at flinke folk sitter med skeive klesstativ og halvtørre kaktuser i bakgrunnen hjemme på videomøtene også om ett og to år.

– Da tror vi at folk vil bruke opp imot halvparten av arbeidstiden sin utenfor kontorene. Det trenger ikke bare være hjemmekontor. Det kan være at folk sitter på små hub-er (nettverk) nærmere der de bor – i Oslo og andre store byer. Blant annet for å slippe reisen til arbeidsstedet, sier Brekke.

Selv sitter han i en snerten liten sofa blant over hundre fargerike, men tomme småsofaer og stoler i en sosial sone i Telenorbygget.

SOSIAL SONE: Telenor-konsernsjef Sigve Brekke drikker vann under intervjuet i en sosial sone i Telenorbygget. Flere sosiale soner og lokaler for gruppesamarbeid blir viktigere enn kontorlandskapet i fremtidens Telenor-hovedkvarter. Vis mer Line Møller, VG

En kartlegging VG og E24 har gjennomført, viser at åtte av Norges største bedrifter vil fortsette med hjemmekontor i ulikt omfang også etter coronaen.

Hos forsikringsgiganten Storebrand belager de ansatte seg også på fortsatt stor bruk av hjemmekontor. De har funnet ut at det funker for det meste:

– Det er enklere med videomøter når alle sitter på hver sin pc. Mange opplever å få mer arbeidsro, uten små og store avbrytelser. I tillegg brukes det mindre tid til å komme seg til og fra jobb, noe som senker stressnivået, fremhever konserndirektør Tove Selnes for HR/People. Storebrand er allerede i gang med å finne og teste ut nye samarbeidsformer og møteplasser for årene fremover etter hjemmekontor-revolusjonen. Åtte av ti medarbeidere jobbet hjemmefra under coronaen.

Norges største selskap, Equinor, har også fått økt sans for hjemmekontor-løsninger.

– Vi ser at behovet for å reise minimeres og at man muligens og kan bruke mindre tid og ressurser på dette i fremtiden. Samtidig har vi lært oss flere måter å samarbeide på og er mer fleksible i arbeidstiden. Så vi har fått mye god erfaring her som vi kan ta med oss videre, sier kommunikasjonssjef Morten Eek.

MIDT I TRAFIKKEN: Storebrands hovedkvarter ligger få meter fra trafikkmaskinen på Lysaker og E18, og kan representere en utfordring for medarbeidere med barnehage-leveringer og reisevei – kontra hjemmekontor. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Samtlige representanter for selskapene er imidlertid helt åpne om at hjemmekontor i høy grad også har bakdeler. Men ikke tunge nok til å trumfe fordelene.

– Noen føler de konsentrerer seg bedre hjemme uten å bli forstyrret, men kan samtidig føle seg isolert fra teamet sitt og fellesskapet som er på kontoret. Andre har kanskje måttet ha hjemmekontor tett oppå familie som og er hjemme. Og det kan være krevende å skulle sjonglere med plikter på både den ene og andre fronten, beskriver Eek i Equinor.

SJONGLERING: Morten Eek i Equinor beskriver sosial isolasjon og private plikter som utfordringer med hjemmekontor-tilværelsen. Vis mer Equinor

Esben Smistad er konserntillitsvalgt for El- og IT-forbundet i Telenor. Han snakker om behovet for grensesetting hjemme.

– Det blir enda viktigere at vi er flinke til å sette grenser for når vi er tilgjengelige på jobben. Jeg var en av dem som ikke var flink nok til å strukturere dagene på hjemmekontor i starten. Det ble til at jeg jobbet konstant, kun avbrutt av matlaging eller løpeturer med hunden. Det blir ikke effektivt i lengden, erkjenner Smistad.

Han og de Telenor-ansatte er på lag med Brekke og konsernledelsen om hjemmekontor-satsingen.

– Dette innebærer en ny måte å jobbe på som handler om mye mer enn bare mulighet for å jobbe utenfor kontoret. Nå får ansatte mulighet til å avgjøre selv hvordan arbeidsdagen blir best mulig. Men det er ingen som kommer til å bli nektet å jobbe fra kontoret! minner Smistad om.

MINDRE PLASSBEHOV: Telenorbygget på Fornebu i Bærum ble opprinnelig bygget for 10.000 ansatte. Nå er det rundt 3.500 som er tilknyttet arbeidsplassen, og selskapet leier ut store kontorarealer. Konsernsjef Sigve Brekke er for en sjelden gang på arbeidsplassen sin. Vis mer Line Møller, VG

Konsernsjef Sigve Brekke ser ikke for seg at behovet for kontorlokaler blir mindre med mange flere på hjemmekontor enn før coronaen.

– Nei, når våre folk skal jobbe mer hjemme så må vi hjelpe til med at arbeidssituasjonen er ok hjemme. Det diskuterer vi nå i alle våre forretningsenheter: Hvordan skal vi legge praktisk bedre til rette for dette? spør Brekke – og svarer selv med at Telenor-lokalene på Fornebu må endres.

– Vi tok et steg for noen år siden da vi åpnet opp for kontorfrie løsninger. Nå må vi ta neste steg. Jeg tror vi kommer til å få se flere sosiale soner og mer gruppearbeid-settinger. Og det blir mindre behov for at folk sitter i åpne kontorlandskap, fastslår Brekke.

Om et års tid kommer en ansatt til å bruke rundt to dager hjemme, og komme til Fornebu for å jobbe i grupper sammen med andre – tre dager i uken, ser Telenor-sjefen for seg.

BANKTOPPER: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB legger frem siste kvartalsresultat i banken sammen med konserndirektør for finans, Ottar Ertzeid. Vis mer Terje Pedersen, NTB scanpix

Dit er ikke bankkjempen DNB kommet. Men de er på vei, ifølge divisjonsdirektør for HR/People, Brita Alsos:

– Vi ønsker å utnytte handlingsrommet og mulighetene vi har til å jobbe delvis hjemmebasert og delvis fra kontoret og vil i stor grad tilrettelegge for dette. Vi tar blant annet utgangspunkt i oppgavenes karakter holdt opp mot virksomhetens og ansattes behov.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige fremhever mer effektive og beslutningsdyktige møter som to fordeler med bruk av hjemmekontor og videomøter.

Men: så viser det seg igjen at mennesker er sosiale vesener – også på jobben.

– En av de største ulempene er at man mister den fysiske kontakten med kollegaene, ettersom digitale verktøy ikke kan erstatte dem man møter i levende live. Mange savner arbeidsplassen, og det er stor interesse for å komme seg tilbake. Det er jo positivt, analyserer Thoresen.

Hos Gjensidige kommer ikke arbeidsgiver til å dytte medarbeidere mer til hjemmekontor «... fordi de ansatte er fornuftige nok til å kunne styre det selv».

– Men samtidig tror vi at ansatte fortsatt vil foretrekke å jobbe på kontoret der man møter kolleger fysisk, sier han.

Hos matvaregiganten Orkla beskrives erfaringene med hjemmekontor under coronakrisen som positive. Ansatte oppgir i en undersøkelse at de har jobbet effektivt hjemmefra. Men også der lengter folk tilbake til kollegene.

– Dynamikken og kulturen på en arbeidsplass hvor du er fysisk til stede og har uformelle møter, eller treffer på kolleger fra andre avdelinger enn din egen, blir nok litt annerledes når det meste skjer via avtalte digitale møter, sammenligner kommunikasjonsdirektør Kari Westersund i Orkla.

En av Orklas største kunder, Norgesgruppen, som eier butikkjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker, ser også skjær i sjøen med hjemmekontorlivet.

– En av de største ulempene er at vi ikke treffer hverandre ansikt til ansikt. Det er en grunn til at vi liker å jobbe på samme sted – vi er sosiale vesener som liker å samarbeide, mener kommunikasjonssjef Kine Søyland. Men hun fremhever at videomøter har gjort også dagligvarekjempen mer fleksibel i hverdagens møtejag.

UMULIG MED HJEMMEKONTOR: For de ansatte i Kiwi og andre i Norgesgruppens butikker er hjemmekontor en umulighet. Men i administrative stillinger er hjemmekontor og videomøter i bruk, forteller Kine Søyland (til høyre). Vis mer Vidar Ruud, NTB scanpix

HR-direktør Siri Langangen i Statkraft med 4.000 ansatte, er som så mange andre i konsernledelsen i større norske selskaper, åpen for hjemmekontor i fortsettelsen.

– Fleksibilitet er en viktig fordel som vi vil ta med videre. Vi ser også at arbeidsdagen for mange er blitt mer effektiv når det gjelder tidsbruk, det å slippe reiser og å bevege seg rundt fra oppgave til oppgave. Mange opplever også mindre forstyrrelser og mer arbeidsro, oppgir Langangen.

Hun mener det er viktig å være bevisst på at kan noe gå under radaren når alle sitter på pc-skjermer med tidvis dårlige linjer og skurrete lyd:

– Enkelte opplever også isolasjon og stor belastning ved å være alene dag ut og dag inn. For ledere og kollegaer kan det være krevende å fange opp hvem som eventuelt sliter med dette, advarer Langangen.

