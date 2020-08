SAS legger ned basene i Stavanger og Trondheim

SAS tar nye kostnadsgrep for å møte coronakrisen. Fra nyttår legges crew-basene i Stavanger og Trondheim ned. De ansatte tilbys å jobbe fra basen i Oslo i stedet.

SAS kommer til å parkere flyene sine på færre norske lufthavner fra 2021. Her står noen av dem ved Stavanger lufthavn Sola. Vis mer Anders Minge

Flyselskapet informerte sine norske kabinansatte om nedleggelsen i ettermiddag.

Ifølge en intern e-post E24 har fått tilgang til tilbyr SAS de ansatte å bli overført til basen på Oslo lufthavn i stedet.

De vil da være ansatt på Oslo-basen og bli såkalt programmert derfra. Man kan likevel bo et annet sted, men starter i utgangspunktet skiftet i Oslo.

SAS vil tilby de ansatte som ønsker det en treårig ordning med egne reise- og hotellvilkår for å forenkle pendlingen.

Pressesjef John Eckhoff i SAS bekrefter nedleggelsen over E24. Selskapet har ingen kommentarer utover beskjeden som er meddelt de ansatte som er berørt.

«Vi opplever for tiden store utfordringer med covid-19 og stram økonomi, og ser oss derfor nødt til å implementere nedleggelsen av basen så raskt», skriver selskapet til de kabinansatte ved 15.30-tiden mandag.

Det har vært en årelang prosess rundt om de to basene skulle fortsette eller ikke, en prosess som startet lenge før corona:

«Det er etter selskapets syn ikke mulig å finne en lønnsomhet med disse basene», skriver selskapet og legger til at de tillitsvalgte ikke er enige i beslutningen.

Nedleggelsen av crew-basene i Stavanger og Trondheim kommer knappe fem år etter at SAS inngikk en avtale der Widerøe tar over bakketjenestene for SAS på de norske flyplassene utenom Gardermoen.

Fagforeningen kritisk til nedleggelsen

Martinus Røkkum, leder av SAS Norge Kabinforening (Parat), forteller at om lag 140 kabinansatte og piloter påvirkes av nedleggelsen.

– Stavanger-basen har jo eksistert siden 60-tallet og Trondheim siden 80-tallet. Så her er det snakk om folk som har jobbet lenge i selskapet, sier Røkkum.

– Vi har motsatt oss beslutningen om at disse skulle legges ned og ser ingen økonomisk fordel ved dette, fortsetter han.

Røkkum peker på at Norwegian til sammenligning har crew-baser i Stavanger, Trondheim og Bergen, og at de tillitsvalgte mener SAS også kunne hatt det slik.

– Vi har ikke fått alle detaljene fra SAS om beslutningen og de ordningene som de ansatte vil tilbys ennå, men vi mener det er leit at man ikke har klart å komme til andre løsninger, sier Røkkum.

SAS og resten av flybransjen står midt oppe i en gigantisk krise takket være coronapandemien og de påfølgende konsekvensene. Reiserestriksjoner og fallende trafikk har satt bransjen under et voldsomt finansielt press.

I slutten av april varslet SAS at opp mot 5.000 ansatte mister jobben som følge av lavere etterspørsel og kutt som må gjøres.

Jobber med redningspakke

SAS-ledelsen jobber i disse dager med å få stablet på bena en redningspakke som har nok støtte blant kreditorene.

I denne pakken legges det opp til å hente inn frisk kapital, i tillegg til at sparetiltak som skal senke kostnadsnivået med fire milliarder svenske kroner skisseres.

Nedbemanningene og basenedleggelsene er en del av denne spareplanen.

Tidligere i august kom en revidert plan på bordet som har støtte fra den svenske og danske staten, samt Wallenberg-familien, som er de tre største eierne i SAS.

PS! SAS legger tirsdag frem resultatene for sitt tredje kvartal. I det avvikende regnskapsåret inkluderer det perioden mai til juli.

