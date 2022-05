Her er Waleed Ahmed på Skaugum i 2011. Øverst til venstre, i sort slips, 20 år gammel. Mediene elsket ham. Investorer ga ham millioner. Kronprinsparet inviterte ham på middag. Så raknet alt. I USA ble han pågrepet av FBI. Nordmannen som var blitt kalt «Norges Mark Zuckerberg», ble nå kjent som «Justin Bieber-svindleren». Dommen: 11 års fengsel. Her er Waleed Ahmed i 2022, få uker etter at han landet i Norge. Kjendis-vennene er borte. Han er ni år eldre, roligere og større, men fortsatt optimist. Så er spørsmålet: Hva nå?

En av Norges mest kjente svindlere er tilbake etter ni år i amerikanske fengsler

Waleed Ahmed ønsker å bli glemt. Og å fortelle sin historie i bok, podkast, film, magasin og foredrag.

– Forferdelig. Horrible.

Waleed Ahmed prøver å beskrive sine drøye ni år i amerikanske fengsel med ett ord.

– Det er jo det. Du er borte fra familie, du er borte fra landet du har vokst opp i og der du snakker språket.

Perioden etter dommen i 2014 var spesielt tung. En løslatelsesdato i 2022 eller 2023 virket utrolig fjernt, og han sier han var så deprimert at han vurderte å ta sitt eget liv.

– Man tenker at livet er ferdig. For jeg hadde allerede vært der i to år, og var allerede sliten og lei.

Han anket dommen, uten hell. Han ba om soningsoverføring til Norge, men fikk avslag. Likevel: Prosessene ble små håp å klamre seg til.

Sakte forsvant depresjonen. Ahmed ble en langt mer optimistisk fange, som navigerte seg gjennom sin nye hverdag på en måte fengselsbetjenter «ikke har sett før». Og som brukte dyrebar tid på en innsmuglet telefon til å promotere en podkast og dokumentarfilm om hans egen vanvittige svindel-historie.

En historie som startet på McDonalds i 2009. Eller?