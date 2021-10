Smågodtmangel før halloween: Peker på forsyningskrisen

Flere av favorittene er borte fra godterihyller. En av grunnene er forsinkelser i transporten.

Her fra hyllene til Joker ved Oslo City. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Dagligvaregiganten Norgesgruppen melder om mangel på enkelte sorter smågodt i løsvekt før halloween-helgen, og selskapet peker på at blant annet forsyningskrisen ligger bak.

Da E24 sjekker en Joker-butikk ved Oslo City er det flere tomme hyller torsdag ettermiddag. Joker er eid av Norgesgruppen.

Pressekontakt Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at de mangler populære sorter som «krokodiller», «jordbærfisker», «sure skaller» og «sure skumruter».

Sent torsdag ettermiddag opplyser hun imidlertid om at de fleste variantene som er utsolgt har kommet inn på lager igjen, og at de er på vei ut til butikkene igjen.

Søyland ramser opp flere årsaker til varemangelen:

Etterspørselen etter favorittene har økt

Leverandørene klarer ikke å levere nok

Det er ikke nok produksjon

Problemer knyttet til noen råvarer

Transportutfordringer

Søyland sier det vil variere fra butikk til butikk hvilke varer som er utsolgt, men at godterimangelen har vært jevn over hele Norge.

– Det er ulikt hvor lang forsinkelse det er, men vi får inn mer neste uke, sier Søyland som understreker at dette er en midlertidig mangel og at det bare er snakk om løsvekt, og ikke emballert godteri.

MANGLER GODIS: Kine Søyland i Norgesgruppen. Vis mer

Coop: Kan bli utsolgt noen steder

Godterimangelen kommer før halloween, tradisjonen som er importert fra USA og som feires 31. oktober, ved at utkledde barn går fra hus til hus og tigger godteri.

Rema 1000 opplyser at det er masse godteri i deres butikker, men at de er klar over at det er leveringsutfordringer i markedet.

– Vi er midlertidig utsolgt for kun noen få varianter av smågodt, og har erstattet det med annet utvalg, opplyser pressetalsperson Hanne Knudsen i Rema 1000 til E24.

En annen dagligvaregigant, Coop, sier at det ikke er mangel på godteri hos dem.

– Men det er selvsagt høytid for godt så man kan oppleve at noen butikker er utsolgt for noen varianter i korte perioder, skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop i en SMS.

Europris-sjef Espen Eldal forteller at de er godt rigget og ikke merker så mye til mangel på godteri.

– Vi selger bra, men tror ikke vi er utsolgt for noe, sier Eldal som forteller at de i hovedsak importerer fra Europa og Skandinavia.

Eldal sier at de får mye kostymer og annet langveisfra, og at det kan være noen forsinkelser på dette området.

Les også Kommentar: «Forsyningskrisen som truer selv julenissen»

Forsyningskrisen

Verden står nå i en forsyningskrise som skaper flaskehalser i etterkant av coronapandemien.

Store deler av varehandelen er rammet av at fraktkapasiteten med containerskip er sprengt, spesielt mellom Asia og Vesten.

Prisen på frakt av containere sjøveien har blitt mangedoblet under pandemien. Det har skjedd i kjølvannet av den økte vareetterspørselen, begrenset fraktkapasitet og flaskehalser i havnene.

Kapasitetsutfordringene rammer også varer som blir produsert i Europa, da mange av dem er avhengig av råvarer eller komponenter som blir fraktet med skip.

E24 har skrevet en rekke artikler om hvordan forsyningskrisen påvirker ulike deler av næringslivet, spesielt ved å skape mangel på varer:

Les også Baconpakkene blir tynnere – prisen holder seg: Coop skylder på Gilde

Les også John (90) om forsyningskrisen: – Jeg levde under krigen, dette er ingenting