Coop-sjef Geir Inge Stokke går av etter syv år

Arbeidet med å finne hans erstatter har blitt satt igang.

Geir Inge Stokke har vært konsernsjef siden 2015

Det bekrefter dagligvareselskapet i en mail til E24 torsdag ettermiddag.

Stokke trådte inn som konsernsjef i 2015, etter at tidligere sjef Svein Fanebust trakk seg på dagen av helsemessige årsaker.

Tidligere hadde Stokke stillingen som direktør for faghandel, en jobb han startet i 2007.

Stokke fortsetter i stillingen inntil en erstatter er på plass.

– Det å lede en viktig samfunnsaktør som Coop Norge, er både en stor ære og et stort ansvar. En del av dette ansvaret er å vite når det kan være på sin plass for selskapet å slippe nye krefter til og for meg å søke nye utfordringer, sier Stokke i en mail sendt ut internt til dagligvareselskapet torsdag.

– Jeg har etter dialog med styret, kommet til at vi nå er ved en slik milepæl.

I februar viste tall fra analysebyrået NielsenIQ at Coop var blant fjorårets vekstvinnere i dagligvarekonkurransen, og stjal store markedsandeler fra blant annet Norgesgruppen.

Valgte selv å gå

Til E24 skriver styreleder i Coop Norge, Tore Tjomsland, at Stokke selv har valgt å gå fra stillingen grunnet at han etter nærmere åtte år «ønsker å søke nye utfordringer og slippe nye krefter til».

Han skriver også at styret ble informert om avgjørelsen for «kort tid siden».

– Vi har stor respekt for det Geir Inge har bidratt med, både som konsernsjef og gjennom totalt 26 års virke i forskjellige stillinger i Coop. Han fortjener stor takk, sier Coops styreleder Tore Tjomsland i den interne mailen til Coop, og legger til:

– Vi er også glade for at han blir værende noe tid til, slik at vi kan få planlagt og gjennomført en god overlevering til ny leder.

Under Stokkes ledelse har Coop har markedsandelen økt fra 22,7 til nesten 30 prosent på dagligvarer.

Stokke vil ikke ha noen tilknytning til selskapet etter at han slutter som konsernsjef.