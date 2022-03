Norgesgruppen fikk et årsresultat på 3,9 mrd. i fjor

Dagligvaregigantens inntekter passerte på nytt 100 milliarder kroner i fjor.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen her avbildet foran kontoret på Skøyen i Oslo.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Dagligvaregiganten Norgesgruppen, som står bak kjeder som Kiwi, Meny og Joker, legger torsdag frem tallene for fjoråret.

Rapporten viser et årsresultat på 3,9 milliarder kroner, mot 3,8 milliarder kroner året før.

Driftsinntektene endte på 103 milliarder kroner, mot 102 milliarder kroner i 2020.

– Vi legger bak oss nok et ekstraordinært år der vi, sammen med våre samarbeidspartnere, har sikret trygg matforsyning til alle våre butikker over hele landet, uttaler konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Videre skriver selskapet at markedet gjennom 2021 var preget av sterk priskonkurranse, mens prisene på varer og tjenester i samfunnet steg med over fem prosent i 2021, så falt matvareprisene med to prosent.

Økt konkurranse fra grensehandel

Hollevik sier videre at de ser at omsetningen gradvis faller tilbake.

– Det er som følge av økt konkurranse fra grensehandel, og økt omsetning i andre kanaler i det totale matmarkedet. Derfor skal vi fokusere på fortsatt stram kostnadskontroll i en turbulent internasjonal situasjon, for å holde prisene til kundene våre så lave som mulig.

I andre halvår gjenåpnet delvis serveringsmarkedet og grensehandelen tok seg gradvis opp.

Grensehandelen endte på 2,5 milliarder kroner i 2021. Det er en økning fra året før, men fortsatt svært langt unna nivåene fra før koronapandemien, ifølge SSB.

Dette er Norgesgruppen Av Norgesgruppens omsetning i 2020 på nær 102 milliarder kroner, så kommer 68,8 milliarder av detaljhandel, og 34,3 milliarder fra grossistvirksomheten Asko.

Konsernet eier kjedekonseptene Kiwi, Joker, Spar og Meny, i tillegg til grossisten Asko.

Selskapet har også en rekke egne merkevarer som Unil (kjent for First Price), Joh. Johannson Kaffe, Matbørsen, Bakehuset. I tillegg eier også selskapet kioskkjedene Mix og Deli de Luca, og halvparten av restaurantkjeden Big Horn Steakhouse og Kaffebrenneriet.

Norgesgruppen er også store innen eiendom, både butikklokaler og annen eiendom. Virksomheten hadde en omsetning på 432 millioner kroner i fjor. I tillegg eier selskapet 41,8 prosent av Scala Eiendom som eier, utvikler og forvalter kjøpesentereiendom.

Også Norges største taxfree-selskap, Travel Retail Norway eier Norgesgruppen halvparten av, det samme med bokhandleren Norli, Eurocash, og eier også 45,5 prosent av frukt- og grønleverandøren Bama. Vis mer

Priskutt bidro til fall i matvarepriser

Norgesgruppen legger til at priskonkurranse og permanente priskutt i Kiwi, sammen med forsterkede priskampanjer i supermarkedkjedene Meny og Spar bidro til at matvareprisene falt.

Disse prisreduksjonene og sterk konkurranse ga Norgesgruppen et lavere driftsresultat i 2021 enn året før.

Nordmenn kjøpte dagligvarer for 208,1 milliarder kroner i fjor. Det er den nest høyeste summen noensinne, men samtidig en nedgang på 0,4 prosent – eller 743 millioner kroner – fra 2020. Det viste en rapport fra NielsenIQ i februar.

Det norske dagligvaremarkedet har tre store aktører: Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.