Regjeringen gir en halv milliard i støttepakke til bedrifter i Øst-Finnmark

Samtidig vil ikke andre bedrifter motta samme hjelp. – Det er sikkerhetspolitiske grunner til vi lanserer tiltak for Øst-Finnmark, sier næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre foreslår omfattende hjelpetiltak til bedrifter i Øst-Finnmark.

Allerede før de norske sanksjonene mot Russland ble innført, begynte næringslivet i Øst-Finnmark å kjenne konsekvensene av krigen.

Næringslivet der er tett knyttet sammen med naboen i øst.

Nå lanserer regjeringen det de kaller «kraftfulle tiltak» for å hjelpe bedrifter som sliter i Øst-Finnmark.

Sammen med kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp), lanserer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) en tiltakspakke på over en halv milliard kroner.

– Tiltakene skal bidra til å holde hjulene i gang på kort sikt. På lengre sikt skal de bidra til omstilling og gi Øst-Finnmark flere ben å stå på, sier Vestre.

Lån og bevilgninger i millioner

Dette er tiltakene regjeringen foreslår:

Regjeringen vil opprette en lånegarantiordning for bedrifter i Øst-Finnmark som sliter med likviditeten på grunn av sanksjonene. Det betyr at regjeringen vil stå som garantist på 90 prosent av lånesummen bedriftene tar opp.

Regjeringen øker bevilgningen til Innovasjon Norge med en halv milliard. Disse skal brukes til å gi ut lavrisikolån til bedrifter i Øst-Finnmark, slik at de kan investere i omstilling.

Bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall på grunn av sanksjonene mot Russland, vil få kontantstøtte .

Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner mer på eksisterende distriktsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge og Siva. Det vil også bli åpnet for at fylkene kan bevilge midler til kommunale næringsfond i de berørte kommunene. Midlene skal også kunne gå til tiltak for kompetanseutvikling.

Sikkerhetspolitisk viktig å ha folk i Øst-Finnmark

Tidligere har Kirkenes Næringsforening advart om at så mye som hver tiende arbeidsplass kan forsvinne som følge av sanksjonene. Verftene i Øst-Finnmark har stort sett russiske kunder. På grunn av sanksjonene mot russiske banker, sliter mange av disse med å få betalt.

Verftene i Øst-Finnmark er avhengige av sine russiske kunder. Hit kommer russiske fiskebåter for å få reparasjoner og fylle på med forsyninger og drivstoff.

– Paradokset er at bedriftene har nesten fulle ordrebøker. De russiske kundene vil inn og få gjort vedlikehold og reparasjoner på sine fartøy, men verftene vet ikke om de kan påta seg oppdrag på grunn av usikkerhet om oppgjør, sier Vestre.

Næringsministeren sier at regjeringen bør gripe inn av helt særskilte grunner i Øst-Finnmark.

– Først og fremst av distriktspolitiske hensyn. Samtidig er Øst-Finnmark sikkerhetspolitisk og geopolitisk helt avgjørende i denne krisen, sier han.

Med tiltakene håper regjeringen å stoppe en mulig fraflytting fra det strategisk viktige grenseområdet.

– Når vi da risikerer arbeidsledighet og akselerert fraflytting mener vi et er veldig lett å argumentere for at det må gjøres noe der, sier Vestre.

Må ha flere ben å stå på

Foruten den umiddelbare kontantstøtten er store deler av midlene rettet mot å omstille næringslivet i nordområdet.

– Det er ikke statens oppdrag å fortelle bedrifter hvem de skal handle med. Det er eller ikke grunn til å si at bedrifter i Øst-Finnmark ikke skal drive handel med Russland i fremtiden, men krisen har synliggjort hvor sårbare bedriftene i nordområdet er, sier Vestre.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram understreker at folk-til-folk-samarbeidet i nord er viktig, men at næringslivet trenger flere ben å stå på.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram deler ut 50 millioner i ekstra støtte til bedrifter i Øst-Finnmark.

– Det er omfattende samkvem mellom folk og næringsliv på norsk og russisk side av grensen. Og det håper vi at vil fortsette. Men vi ser at en del er veldig avhengig av russisk arbeidskraft, og har behov for å omstille seg til nye markeder, sier han.

Gram lover tiltakene vil komme på plass på kort tid.

– Vi bygger på eksisterende virkemidler, som vil gjøre det mulig å få i gang tiltakene raskt.

Vil ikke gi til andre

Mens regjeringen vil gi en halv milliard til bedrifter i Finnmark, er næringsministeren tydelig på at det ikke vil komme tiltakspakker for resten av bedriftene i landet.

– Å drive næringsvirksomhet skjer for egen regning og risiko. Hvis vi strekker det for langt, så endrer vi det grunnleggende forholdet mellom det som er næringslivets ansvar og det som er fellesskapets ansvar, sier Vestre.

Han mener bedriftene bør ha gjort en risikovurdering når de fortsatte å drive handel med Russland.

– Hva gjør vi neste gang hvis noe skjer med et land vi ikke liker, spør han.