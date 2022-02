Sting selger musikken sin – håver inn over 2,6 milliarder kroner

Musikeren Sting (70) selger rettighetene til låtkatalogen sin til musikk-giganten Universal Music Group.

KAN GLISE: Gordon Matthew Thomas Sumner, som han opprinnelig heter, blir enda mer «Sting» av gryn etter å ha solgt rettighetene til musikken sin. Vis mer

Det melder en rekke amerikanske medier, blant annet Bloomberg og New York Times.

Verdien på avtalen er ikke kjent, men ifølge New York Times skal Universal ha betalt over 300 millioner dollar for å sikre seg katalogen til «Every Breath You Take»-stjernen.

Summen tilsvarer over 2,6 milliarder norske kroner etter dagens verdi.

Ifølge New York Times skal det være snakk om rettighetene til over 600 sanger.

«Det er absolutt essensielt for meg at arbeidet mitt får et hjem hvor det blir satt pris på og respektert. Ikke bare for kontakten med gamle fans, men også for å introdusere sangene mine til nye publikum, musikere og generasjoner», sier artisten om salget i en uttalelse ifølge New York Times.

Se også video fra da Sting sang på oljefondssjefens fest:

Sting, hvis døpenavn er Gordon Matthew Thomas Sumner, slo først igjennom med det reggae-inspirerte New-Wave the police i 1978. Bandet hadde en rekke hits som «Message in a Bottle», Roxanne og «Every Little Thing She Does Is Magic», utover 80-tallet.

Låtene Sting skrev i denne perioden skal utgjøre en del av avtalen, melder Bloomberg.

Som soloartist har Sting låter som «Every Breath you Take», «Englishman in New York» og «Fields of Gold» på samvittigheten. Sistnevnte også kjent via tolkningen til avdøde Eva Cassidy.

HOLDER KOKEN: Sting, her fra en konsert i Texas i 2019. Vis mer

I løpet av karrieren har Sting vært innom en rekke sjangre som pop, rock, reggae og jazz. Han har solgt over 100 millioner plater medregnet albumene til The Police.

Briten har mottatt 17-grammy priser, blant annet for årets sang for «Every Breath You Take».

Sting var også samarbeidspartner på megahiten «Money for Nothing» av bandet Dire Straits. Den umiskjennelige stemmen til briten kan høres i låtens intro og som bakgrunnskoring gjennom store deler av sangen.

De siste årene har en rekke artister solgt rettighetene til låtene sine for astronomiske summer. Både Bruce Springsteen og Bob Dylan har gjort det samme. Førstnevnte så nylig som desember i fjor. Springsteen håvet inn 4,5 milliarder for katalogen sin.