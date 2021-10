Moms på nye elbiler over 600.000 kroner

Dyrere elbiler blir momsbelagt med den nye regjeringen, viser Hurdalsplattformen.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere politiske partier har tatt til orde for en slik ordning, og i Hurdalsplattformem som ble lagt frem onsdag, blir det altså klart at Støre-regjeringen fjerner momsfritaket for dyrere elbiler.

Under avsnittet «en rettferdig skatte- og avgiftspolitikk» lover den kommende regjeringen at de vil «sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.»

Det betyr at du som elbil-kjøper fra neste år må betale vanlig merverdiavgift på 25 prosent av den delen av kjøpsprisen som overgår 600.000 kroner.

Også SV, som brøt ut av regjeringssonderingene, har sagt at de ønsker et slikt momspåslag, ifølge NTB.

Les også Advarer venstresiden mot elbil-moms neste år

Lars Haltbrekken i SV. Vis mer

Frykter for 2025-målet

SVs Lars Haltbrekken mener imidlertid at momsinnføringen slik den ser ut i Ap og Sps plattform, svekker elbil-satsingen.

– Det hadde vært greit hvis man sa at de fossile bilene skal bli minst tilsvarende dyrere. Men jeg ser ingen slik kobling. Det betyr at man svekker satsingen på elbil. Du må kombinere disse tingene, sier Haltbrekken til E24.

– Det er veldig dyre biler, man kan jo velge en billigere?

– Problemet er at når folk står i butikken og har valgt seg en bil i en viss størrelse, og så ser de at elbilen har blitt dyrere sammenlignet med fossilbilen i samme segment. Det er det som er utfordringen. Vi er også for moms på biler over 600.000 kroner, men da må du øke avgiftene på fossilbiler like mye. Det ser jeg ikke at de gjør.

Leder Christina Bu i Elbilforeningen har tidligere sagt til E24 at en slik moms vil gjøre at Norge risikerer ikke å nå 2025-målet.

EØS-tilsynet ESA har godkjent at Norge kan holde elbiler helt momsfrie frem til slutten av 2022, dersom vi ønsker det.

Stortinget har satt en målsetting om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler fra 2025.

TØI: Kan bremse salget

En fersk rapport fra TØI slår fast at «momsfritaket for personbiler har stor betydning for om og hvor raskt vi kan få ned klimagassutslippene fra personbiler», ifølge NTB.

De anslår at elbilsalget i 2030 vil bli 30–40 prosent lavere dersom det innføres moms på elbiler enn dersom momsfritaket videreføres.

Instituttet er klare på at lavere salg gir høyere utslipp og mener det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2030 vil bli omtrent dobbelt så høyt med elbilmoms som uten. De påpeker at innføring av moms vil slå mindre negativt ut når elbilene har nådd en høy markedsandel.

Elbilene dominerer per i dag nybilsalget, men utgjør fortsatt bare rundt 14 prosent av den totale personbilparken.

Samtidig ønsker regjeringen å sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil over hele landet. Som minimum vil regjeringen sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har det i dag, innen 2023.