Utenlandske eiere tok 722 millioner i utbytte etter krisestøtte

Utenlandske eiere vedtok flere hundre millioner kroner i utbytte fra selskaper som fikk krisestøtte av den norske staten under pandemien.

VN Leker, som blant annet selger og distribuerer Peppa Gris-leker, er blant selskapene som har vedtatt utbytte til sin utenlandske eier. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

9,5 milliarder kroner ble delt ut av den norske staten i 2020 til bedrifter som søkte støtte på grunn av pandemien. Formålet med kontantstøtten var å «unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser».

En kartlegging E24 har gjort viser at selskaper som fikk støtte i 2020 og har utenlandske eiere tok flere hundre millioner kroner i utbytte det første året av pandemien:

Minst 722 millioner kroner i utbytte gikk til utenlandske eiere i 2020, fra norske bedrifter som fikk støtte til å komme seg gjennom pandemien.

Utbyttet til utlandet kommer fra 64 norske bedrifter, hvor utenlandske selskaper har majoriteten av eierskapet. Disse norske selskapene fikk totalt 29 millioner kroner i krisestøtte i 2020.

Alle 64 selskapene som vedtok utbytte til utenlandske eiere, gikk med overskudd. Alle selskapene kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet uten å ende i minus.

E24 har tidligere avdekket hvordan mange av støttekronene gikk til selskaper som bedret resultatet under pandemien. Selskapene som fikk støtte fra staten, tok samlet sett ut mer utbytte i pandemiåret 2020, enn i normalåret 2019.

Slik har E24 jobbet med tallene E24 har hentet regnskapsdata og eierskap for alle norske selskaper for 2020 og sett det opp mot støttebeløp. Bedrifter som er eid delvis av utenlandske bedrifter, er tatt med dersom utenlandske bedrifter eier mer enn 50 prosent av selskapet. I disse tilfelle har vi kun tatt med den delen av utbyttet som har tilfalt utenlandske eiere. E24 har også sett på selskaper som har fått støtte, men er eid av et holdingselskap med utenlandske eiere. Selskapene har kun blitt tatt med i oversikten dersom det har gått utbytte fra både datterselskap og holdingselskap. Listen er ikke komplett, og inkluderer ingen bedrifter eid av utenlandske personer, bare bedrifter. E24 har ikke sett på selskaper med avvikende regnskapsår. Vis mer

På listen over selskaper som har vedtatt å sende utbytte til utlandet, er blant annet VN Leker, som blant annet selger Peppa Gris-lekene, lampebutikken Flos og Groupe Seb Norway som selger kjøkkenutstyr fra blant andre Tefal og OBH.

Sverige er landet der flest utbyttekroner har havnet, foran Belgia og Danmark.

– Bryter med grunnleggende prinsipper

– Om noe tenker jeg at tallene illustrerer at man nettopp skal være forsiktig med den formen for foretaksdirekte støtte som har blitt gitt under pandemien, sier Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hun er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, og leder et forskningsprosjekt på økonomisk politikk i krisetider.

– Dette er støtteordninger som vi i det alt vesentlige ikke har brukt siden 70-tallet, ei heller i nedgangstider, og som bryter med grunnleggende prinsipper for næringspolitikken, sier hun.

– Vi ender lett opp med å bruke skattebetalernes penger på en lite hensiktsmessig måte.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo. Vis mer

Ulltveit-Moe mener tallene i E24s kartlegging reflekterer at det er vanskelig å gi direkte støtte til bedrifter på en treffsikker måte. Hun viser også til at Norge må forholde seg til internasjonale avtaler, blant annet EØS-avtalen.

– Da kan vi ikke behandle utenlandske bedrifter annerledes enn norske, sier hun.

Tok 130 millioner i utbytte

Av selskapene E24 har kartlagt, er Allnex Norway bedriften som tok ut mest utbytte til sine utenlandske eiere. Selskapet er basert i Lillestrøm, og produserer materialer som brukes i maling og lakk.

Allnex Norway fikk 700.000 kroner i koronastøtte fra staten i 2020.

I fjor omsatte Allnex Norway for like over 650 millioner kroner, noe de også gjorde i 2019. De er heleid av det internasjonale konsernet Allnex med hovedkvarter i Frankfurt som omsetter for over 20 milliarder kroner årlig.

Styret i Allnex Norway vedtok et utbytte til sine utenlandske eiere på 130 millioner kroner for 2020.

– Jeg har ingen kommentar til de artiklene deres, sier daglig leder Roger Søråsdekkan til E24.

– Jeg syns vinklingen er feil fordi man under covid-krisen hadde et regelverk for kompensasjon, og en bedrift som oss valgte å holde folk i arbeid. Vi brukte mer penger på å holde folk i arbeid enn vi fikk i støtte, sier han.

Klesbutikk for små størrelser tok stort utbytte

Klesbutikken Brandy Melville vedtok et utbytte for 2020 som var større enn årsresultatet.

Bedriften retter seg mot tenåringsjenter, og er omdiskutert fordi hvert plagg bare finnes i én størrelse - i hovedsak «S» eller «XS/S».

Utbyttet var på 1,2 millioner kroner, 124.000 kroner mer enn 2020-resultatet. Samme år fikk bedriften over 179.000 kroner i krisehjelp fra staten.

Omdiskuterte Brandy Melville er blant bedriftene som tok utbytte til utlandet. Vis mer

Brandy Melville Oslo AS er heleid av det sveitsiske selskapet Monterosso Ag. Det italienske klesmerket har én butikk i Norge, i den populære handlegaten Bogstadveien i Oslo, og har over 90 butikker verden over.

Brandy Melville ble nominert til Redd Barnas Gullbarbie i år, som deles ut til den reklame- eller medieaktøren som «får unge til å føle seg verst».

Det har ikke lyktes E24 å få en kommentar fra styret i Brandy Melville Oslo AS, eller andre representanter for klesmerket.

Betaler tilbake støtten

Lic Scadenta, en leverandør av tannlegeutstyr, vedtok 40 millioner kroner i utbytte for 2020. Utbyttet gikk til den svenske eieren Dab Dental AB.

Dette samme året fikk det norske selskapet en kvart million kroner i coronastøtte.

– Lic Scadenta har varslet Skatteetaten om tilbakebetaling av pandemistøtten, skriver daglig leder Arild Haugeland i en e-post til E24.

Han skriver at utbyttet ikke bare stammer fra Lic Scadenta, men også deres datterselskaper. Disse datterselskapene har også varslet at de vil betale tilbake støtten de har fått, opplyser Haugeland.

Kontantstøtten for næringslivet Kompensasjonsstøtten for næringslivet ble vedtatt i rekordfart i april 2020, da pandemien slo inn over Norge.

Formålet med ordningen var og er å «unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser».

Bedrifter som hadde et betydelig omsetningsfall hadde mulighet til å søke om støtte.

I slutten av november 2021 var over 13,5 milliarder kroner delt ut til norske bedrifter. Vis mer

60 millioner til Tyskland

Kaefer Energy AS fikk 2,8 millioner kroner i støtte fra den norske staten i 2020. Selskapet leverer tjenester til petroleumsnæringen, og har 1.700 ansatte i Norge ifølge selskapets nettsider.

Styret i det norske selskapet vedtok et utbytte på 60 millioner kroner i 2020. Selskapet er eid av tyske Kaefer International.

Kommunikasjonssjef Francisca Gorgodian i Kaefer, skriver i en e-post til E24 at 2020 var et svært krevende år for Kaefer-konsernet og at utbyttet var i tråd med selskapets vanlige utbyttepraksis:

«Disse årlige utbyttene er ikke bare nødvendige for å finansiere Kaefer Energys drift, men også andre selskaper i konsernet. Dette er fordelen med å tilhøre et internasjonalt konsern»

Kaefer International har også fått utbytte fra et annet av sine norske selskaper – Kaefer Construction – som mottok 848.000 kroner i coronastøtte og vedtok 7 millioner kroner i utbytte.

Omdiskutert ordning

I sommer skrev E24 at Louis Vuitton fikk 893.000 kroner i statsstøtte i 2020 og ville sende 40 millioner kroner i utbytte til den franske eieren. Merket er eid av franske Bernhard Arnault, som ifølge Forbes var verdens rikeste person i mai 2021.

Saken om luksusmerket utløste en ny debatt om kontantstøtte og utbytte. I august varslet nåværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik en full gransking av coronastøtten – dersom Arbeiderpartiet kom i regjering.

Utbytteforbud for bedrifter som mottok støtte ble diskutert politisk i begynnelsen av pandemien. Ønsket fra venstresiden om utbyttenekt fikk ikke flertall i Stortinget da ordningen ble vedtatt.

Det viktigste argumentet mot utbytteforbud har vært at det ville vært enkelt for bedriftene å omgå forbudet, ved å vente med å ta utbytte.