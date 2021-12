Advarer mot å binde strømprisen lenge

Strømleverandører tilbyr strøm til fastpris langt under dagens rekordhøye spotpriser. Likevel er flere av avtalene «veldig dyre», ifølge ekspert.

Å binde strømprisen i flere år på dagens nivåer er ingen god idé, ifølge ekspert. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag våknet innbyggerne i Sør-Norge opp til tidenes høyeste spotpris på strøm, nær 5 kroner kilowattimen inkludert moms. Onsdag vil prisene falle fra rekordnivået.

Samtidig er det mulig å kutte prisen umiddelbart fra dagens skyhøye nivåer ved å inngå en langsiktig fastprisavtale på strøm.

På Forbrukerrådets sammenligningsportal strømpris.no har Lyse Energi den billigste fastprisavtalen til 89 øre pr. kilowattime inkludert ulike avgifter, pluss en månedlig fastpris på 45 kroner.

For å få denne prisen, som ligger 82 prosent under dagens spotpris (inkl. moms) og 60 prosent under snittet de siste 30 dagene, må man binde seg helt til 1. desember 2024.

Avtalen er ikke særlig forlokkende, ifølge strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Jeg ville i så fall kun vurdert en kortere avtale, på maks seks måneder. Allerede fra sommeren ser vi at markedet i snitt priser inn et nivå på rundt 35 øre inn i evigheten, sier Lilleholt til E24.

– Enorme påslag

Han presiserer at nivået på 35 øre er før moms og ikke justert for at prisen i Sør-Norge ligger rundt 10 øre høyere enn i resten av landet.

– Mitt klare råd er at hvis du har økonomi til å tåle det som ser ut til å bli svært høye priser i vinter, så ville jeg ventet med å vurdere fastpris til sommeren når markedet ikke er hausset opp av høye spotpriser, sier Lilleholt.

– VENT TIL SOMMEREN: Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Vis mer

Han er samtidig ikke i tvil om at flere av dem med utsatt økonomi burde vurdere fastpris på strøm.

– Noen har det så anstrengt at de trenger en forsikring mot ekstremt høye priser, slik vi har sett de siste månedene, sier Lilleholt.

Han oppfordrer kundene til å sette seg inn i markedet så de er i stand til å sammenligne produktene.

– Flere av de fastprisavtalene jeg ser nå, har et enormt påslag, altså er de veldig dyre. Her er det nok mange kraftleverandører som utnytter at forbrukerne er i en vanskelig situasjon, sier Lilleholt.

– Krevende å finne riktig prisnivå

Til tross for at Lyse Energi tilbyr en fastpris godt under spotprisen, avviser Lyse Energi-sjef Ane Marte Hausken at selskapet venter at strømprisene vil falle på kort sikt.

– I dag ser vi en svært høy kraftpris, og den er høyere enn det som er forventningen de neste månedene. Det er imidlertid kaldere enn normalt i dag og svært lite vind. Det ventes fortsatt svært høye kraftpriser i vinter før markedsanalyser tilsier fallende priser igjen i andre kvartal 2022, sier Hausken til E24.

Les også Strømselskap glad for nettleie-utsettelse

Hun forklarer at selskapet benytter seg av finansielle systempriskontrakter på kraftbørsen for å håndtere risiko knyttet til fastprisavtaler.

– Avtalen deres ligger øverst Strømpris.no, er dette en lokkepris for å skaffe nye kunder?

– Nei, Lyse benytter ikke lokketilbud, men priser oss i henhold til markedet til enhver tid. I et marked med kraftig stigning i priser og usikre områdeprisforskjeller er det krevende å finne riktig prisnivå, men vårt hovedmål er uansett å tilby avtaler med konkurransedyktige priser som vi samtidig får en rimelig fortjeneste på, sier Hausken.

FLERE VIL HA FASTPRIS: Ifølge Lyse Energi-sjef Ane Marte Hausken. Vis mer

Hun forteller om en sterk økning i antall kunder som ønsker fastpris denne høsten, men at den store majoriteten fortsatt har en spotprisavtale.

– I Norge er de aller fleste på spotprisavtaler, mens til sammenligning har over 50 prosent av husholdningene i Danmark og Finland fastpris, sier Hausken.

Hun mener denne høsten har vist at utfordringer med store prisvariasjoner i kraftmarkedet i altfor stor grad blir overlatt sluttkunden.

– Vi har valgt å legge oss så lavt som mulig i pris, fordi vi tror fastpris er et viktig alternativ for mange som ønsker mer forutsigbarhet, legger hun til.

Forbrukerrådet «overrasket» over utviklingen

«Med høye og svingende strømpriser er det mange som lurer på hvilken strømavtale som er best. Forbrukerrådet advarer mot å binde seg for dyrt og for lenge», skrev Forbrukerrådet i en pressemelding onsdag i forrige uke.

Her vises det samtidig til at spotprisavtaler «generelt sett har vært den billigste avtaleformen».

«De siste syv av elleve årene har det vært rimeligere å velge spotpris fremfor fastpris. I enkeltårene 2010 og 2018 var det imidlertid rimeligere med fastpris. I tre av de siste elleve årene har prisforskjellen mellom fastpris og spotpris vært tilnærmet lik», heter det i meldingen.

Samtidig understrekes det at dagens strømpriser «har overrasket mange forbrukermyndigheter».

«Det er vanskelig å vurdere hvordan strømprisene vil utvikle seg i årene fremover. Dersom strømmarkedet over tid blir like ustabilt som i 2021, kan dette også påvirke hvilke strømabonnement som blir anbefalt», heter det i meldingen, som er ført i pennen av Forbrukerrådets seniorrådgiver Thomas Iversen.

«INGEN VELDEDIGHET»: Forbrukerrådet og seniorrådgiver Thomas Iversen advarer mot å binde strømprisen «for dyrt og for lenge». Vis mer

Han anbefaler blant annet å sjekke hva det koster å komme seg ut av fastprisavtalen, og at mange selskaper her tar seg svært godt betalt.

«Hvis du inngår en fastprisavtale for å slå markedet, så er det greit å ha med seg at fastpris ikke er noen form for veldedighet. Selskapene setter prisene med utgangspunkt i at de ønsker å tjene minst like godt som om du valgte en spotavtale», skriver Iversen.