Tibber omsatte for to milliarder i første kvartal

Tibber fortsetter å øke omsetningen med flere hundre prosent. Gründeren er glad for at vekstselskapet ikke er på børs.

STRØMGRÜNDER: Edgeir Vårdal Aksnes er en av gründerne bak strømselskapet Tibber.

Strømprisene er fremdeles skyhøye og ventes å holde seg høye lenge.

Tibber omsatte for 1,93 milliarder kroner i første kvartal, og tilsvarer en økning på 307 prosent fra samme tid året før.

– Resultatet i første kvartal var omtrent som ventet. Det ble en knallstart på året, sier en fornøyd gründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes og fortsetter:

– Det som driver dette er det store fokuset på den høye strømprisen gjennom vinteren.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 188,8 øre/kWh i første kvartal 2022, viser ferske tall fra SSB, som er det høyeste målt siden man startet målingen i 1998. Dette er prisen før strømstøtten er trukket fra.

Tøffe tider for vekstselskaper

De siste årene har mange grønne vekstselskaper gått på børs, men Tibber har sverget til privat kapital.

Nå sliter vekstselskapene på børsene, og verdsettelsene har falt kraftig.

– Er dere glade for Tibber ikke er på børs akkurat nå?

– Ja, helt soleklart. Og vi er veldig glade for at vi hentet en milliard i første kvartal, sier Aksnes med henvisning til siste kapitalhenting.

– Tror du man måtte hentet penger til en lavere verdsettelse i dagens marked?

– Jeg aner ikke, men vi fikk signaler fra våre rådgivere om at vi burde lukke forrige investeringsrunde i første kvartal, sier Tibber-toppen.

En av Tibbers eiere, Schibsted og konsernsjef Kristin Skogen Lund, sa til E24 tidligere i år at man må prioritere hardere fremover grunnet investorpress, men bedyrer også at man vil fortsette å satse på investeringer i vekstselskaper.

– Hva tenker dere om at man har børsnoterte eiere, som for eksempel Schibsted, som er under press grunnet fallende aksjekurs?

– Vi har jobbet ganske målrettet for å få tak i ulike kapitalkilder og kompetanse, slik at ikke alle er i samme situasjon, sier Aksnes.

Vil fjerne strømselskapene

Strømselskapene som bransje har fått gjennomgå de siste årene. Kompliserte og uoversiktlige kontrakter er et gjennomgangstema. Flere har argumentert for å fjerne strømselskapene, blant annet samfunnsøkonom Kjell Roland, og SV vil innføre et statlig strømselskap for å få ned prisene.

– Hva tenker du om politikere og økonomer som vil avvikle strømselskapene?

– Det er nok politikere som ikke har satt seg inn i materien. Profitten ligger jo i Statkraft, og de statlige og kommunale eierne, sier Aksnes.

Han mener politikerne heller burde fokusere på å fjerne salgsmetodene Tibbers konkurrenter bruker, blant annet telefonsalg, samt sterke sanksjoner for strømselskaper som bryter loven.

– Hvis noen politikere tror at dette kan gjøres billigere så foreslår jeg at de forsøke å gjøre det selv, men jeg tror det er basert på ganske grunne analyser, sier Aksnes.

Kan nå ti milliarder i 2022

Omsetningen i første kvartal betyr at det ikke er lenge til Tibber passerer hele fjorårets omsetning som landet på 2,95 milliarder kroner i 2021.

Aksnes sier til E24 at han tror selskapets omsetning i 2022 vil ende et sted mellom 7–10 milliarder kroner, og at det ustabile markedet gjør at det er vanskelig å være mer konkret.

Det Førde-baserte selskapet baserer seg på en forretningsmodell som skiller seg fra de tradisjonelle strømselskapene. Selskapet kjøper strømmen digitalt, selger den videre uten fortjeneste, og tjener hovedsakelig penger på en fast månedsavgift.

Inntjeningen svinger altså ikke i takt med kraftprisen, men avhenger av antall kunder.

Driftsresultatet var også positivt i første kvartal, 41,6 millioner kroner, opp fra 26,7 millioner i 2021. Selskapet har så langt til gode å tjene penger, men fokuserer i stedet på vokse hurtig.

