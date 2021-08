Millionsmell for poptvillingene Marcus og Martinus

Inntektene stuper og underskuddene vokser for selskapene til de to 19-åringene.

M&M: Artistene Marcus og Martinus med røde tall i regnskapet. Her avbildet i 2019. Vis mer byoutline Mattis Sandblad, VG

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Coronapandemien slo økonomisk negativt ut for Marcus og Martinus Gunnarsen i 2020.

Ifølge årsregnskapene til de tre selskapene M & M Artister, MM Concerts og M & M Merchandise ble underskuddet samlet på nesten 7,5 millioner kroner før skatt i fjor.

Inntektene passerte 2,7 millioner – ned hele 12 millioner fra 2019.

Tidligere har merchandiseeffekter som hettegensere, sengetrekk og hjerteputer med M & M-, bilder- og logoer vært millionbutikk for poptvillingene, men i fjor var det dette selskapet som gikk dårligst i tvillingenes popportefølje.

Selskapet bidro med nesten 6,5 millioner kroner i underskudd.

Dermed fortsetter den negative merchandise-trenden for Marcus og Martinus. I 2019 ble underskuddet på nærmere to millioner det samme selskapet.

I UTLANDET: De populære guttene fra Trofors i Nordland har turnert over store deler av verden. Vis mer byoutline Privat

Verdensturné stoppet av corona

VG har vært i kontakt med artistmanager Gilbert Lunde i Sonet Management som har følgende kommentar til regnskapene til poptvillingene:

– I 2020 var planen at Marcus og Martinus skulle ut på en større verdensturné, og det ble derfor gjort investeringer i den forbindelse. Men på grunn av coronapandemien måtte konsertene avlyses, og inntektene har latt vente på seg, forklarer Lunde.

Han forklarer videre at størsteparten av inntekten kommer fra liveopptredener og merchandise som blir solgt på turné.

– Majoriteten av fansen velger å kjøpe merchandise på konserter, og når dette ikke ble mulig på grunn av corona, er det naturlig at det er merchandise-selskapet som har tapt mest penger det siste året.

Millionunderskudd to år på rad

Også etter et planlagt «hjemmeår» i 2019 der M & M reiste på svært få turneer gikk de på et millionunderskudd.

Det forklarte tidligere pressekontakt, Marte Schei i MaxSocial slik:

– Etter svært høy internasjonal reiseaktivitet i 2017 og 2018, har 2019 vært et strategisk år der hardt arbeid i foregående år har gitt meget gode resultater og samtidig gitt Marcus & Martinus friheten til å fokusere på neste steg av karrieren. I tillegg har 2019 vært et år for stemmeskifte og skolegang, skrev hun i en tekstmelding til VG i fjor.

Det bekrefter også manager Gilbert Lunde. Han håper at de vil få betalt for de investeringene som har blitt gjort når de starter opp med turneer igjen.

Til tross for negative regnskapstall de to siste årene, lider Marcus og Martinus ingen økonomisk nød.

Den samlede egenkapitalen i de tre selskapene er fortsatt på 35,2 millioner kroner, ifølge årsregnskapene.

Marcus og Martinus er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.

Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.