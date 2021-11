Tidligere Norges Bank-topp mistet sikkerhetsklarering – begynte i DNB

Jon Nicolaisen gikk på dagen som visesentralbanksjef i fjor, da han ikke fikk fornyet sikkerhetserklæring. Den nye arbeidsgiveren DNB har ingen sikkerhetsmessige bekymringer knyttet til ansettelsen.

NY JOBB: Jon Nicolaisen sier han måtte finne på noe å gjøre, etter at han mistet sikkerhetsklareringen og dermed ble tvunget til å gå av som visesentralbanksjef. Nå jobber han i Norges største bank. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er snart ett år siden daværende visesentralbanksjef Jon Nicolaisen mistet sikkerhetsklareringen og gikk på dagen.

Årsaken som ble oppgitt var at Nicolaisens kone er kinesisk statsborger og bosatt i Kina, der han støtter henne økonomisk.

Nå har han gått videre i arbeidslivet. Nicolaisen jobber i dag deltid som spesialrådgiver i DNB, ved siden av en annen deltidsstilling som samfunnsøkonom i tankesmien Civita.

– Jeg måtte finne på noe, sier Nicolaisen til E24 i sitt første intervju etter avgangen.

– Kombinasjonen av tankesmie, intellektuelt- og faglig arbeid, samt praktisk arbeid i bank, var ideelt for meg.

Karantene

Nicolaisen jobber i DNB-avdelingen «Corporate Center», altså konsernsekretariatet, som er konsernledelsens administrative funksjon.

Der jobber Nicolaisen blant annet med makroøkonomisk rådgivning til toppledelsen i DNB.

– Vi er glade for å kunne bruke kompetansen og innsikten hans hos oss, han kan mye om temaer som blir viktig for finansbransjen fremover, skriver kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB i en e-post til E24.

I Civita skal Nicolaisen drive utredningsarbeid. Han har nylig skrevet et notat i regi av tankesmien, der han legger vekt på viktigheten av å få unge i arbeid.

Nicolaisen sier han sluttet rett før jul i Norges Bank og hadde et halvt års jobbkarantene, i henhold til avtalen med departementet. Norges Bank bekrefter at Nicolaisen hadde seks måneders karantene fra 4. desember i fjor.

– Da var det naturlig å begynne over sommeren, sier Nicolaisen.

Han begynte i både DNB og Civita i august.

Begge stillingene er 40 prosent.

DNB ser ingen sikkerhetsrisiko

Det var Sivil klareringsmyndighet som nektet Nicolaisen fornyet sikkerhetserklæring. Det er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet.

DNB, der staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er største eier, ser derimot ikke noen sikkerhetsrisiko ved Nicolaisen.

– Vi gjør grundige vurderinger av alle vi ansetter i DNB, også med tanke på sikkerhet. At vi har ansatt Jon betyr altså at vi ikke har noen sikkerhetsmessige bekymringer knyttet til ansettelsen, sier Hansen Lewin i DNB.

Nicolaisen vil ikke si noe mer om prosessen som gjorde at han gikk av som visesentralbanksjef.

– Det jeg har å si om det, sa jeg da. Jeg har ikke noe nytt å si der, sier Nicolaisen.

Nicolaisen sa følgende i en pressemelding i fjor:

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av.

Varsler gjennomgang om sikkerhetsklarering

Nicolaisens avgang vekket reaksjoner, blant andre fra Frode Nilsen, som er talsperson for en interessegruppe for folk med klareringsproblemer.

– Det kan i slike saker virke som om man er skyldig til det motsatte er bevist, stikk i strid med rettsprinsippet, sa Nilsen til E24 i fjor.

I alt 744 personer ble i fjor nektet eller gitt begrenset sikkerhetsklarering i Norge, mer enn dobbelt så mye enn året før, ifølge VG.

Avisen har skrevet en rekke artikler om folk som har mistet sikkerhetsklareringen. Myndighetene har fått kritikk for måten regelverket blir praktisert på. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har varslet gjennomgang.

– Vi vil gå gjennom praksisen i disse sakene, og gjøre eventuelle justeringer på bakgrunn av dette, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til VG i forrige uke.

Sentralbanksjef-debatt

Få kjenner livet på toppen av Norges Bank bedre enn Nicolaisen. Han var visesentralbanksjef i rundt seks år.

I det siste har det vært debatt om hvem som skal ta over som sentralbanksjef. Tidligere statsminister og nå Nato-sjef Jens Stoltenberg har blitt lansert som en het kandidat. Nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache ble tidlig pekt ut som en favoritt.

Nicolaisen vil ikke avsløre sine tanker om hvem som bør ta over for Øystein Olsen. Men mer generelt forklarer han hva rollen krever.

– Det kreves dyp innsikt i samfunnsøkonomi, norsk og internasjonalt. Man må ha gode kunnskaper på et veldig bredt felt, kjennskap til norske institusjoner og det norske politiske systemet.

– Det er viktig at sentralbanksjefen nyter stor faglig respekt i Norge og internasjonalt, sier Nicolaisen.

Les på E24+ Slik forbereder du deg til medarbeidersamtalen

Les på E24+ – Skaper et kulturelt lim i organisasjonen