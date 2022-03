Nytt styreverv for Siv Jensen

Tidligere Frp-leder og mangeårig finansminister Siv Jensen blir styreleder i rekrutteringsselskap.

Tidligere Frp-leder og mangeårig finansminister Siv Jensen får seg enda en styrelederjobb, denne gang i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen. Vis mer

Jensen tar over umiddelbart som styreleder i selskapet MeyerHaugen, som blant annet jobber med å rekruttere folk til IT-bransjen.

Selskapet ledes av Petter Meyer som blant annet er tidligere rekrutteringssjef i Norges Bank. Blant partnerne er Sverre Haugen, tidligere rekrutteringsansvarlig i Accenture.

– Jeg har lovet meg selv at jeg kun skal drive med ting jeg syns er gøy eller spennende. Det dukker opp mange muligheter, men det er ikke alle som trigger meg like mye, sier Jensen til E24.

– MeyerHaugen er et selskap med gode verdier og holdninger og med spennende visjoner. Jeg håper jeg kan tilføre noe som styreleder, og er helt sikker på at de også kan tilføre meg noe, sier hun.

Sluttet som Frp-leder

Siv Jensen satt som Norges finansminister i to påfølgende Solberg-regjeringer fra 2013 til 2020, da Frp gikk ut av regjeringen.

For omtrent ett år siden varslet Jensen at hun ville gå av som Frp-leder, en rolle hun tok over fra Carl I. Hagen i 2006. Jensen pekte på Sylvi Listhaug som mulig arvtaker, og Listhaug ble senere valgt til partileder.

I høst ble Siv Jensen leid inn til en jobb i regi av Redningsselskapet, der hun skulle lede et treårig prosjekt knyttet til å få ned antallet drukningsulykker.

– Vi er i ferd med å bygge opp en ny paraplyorganisasjon som samler ressursene knyttet til drukningsforebygging. Da håper vi å kunne få gjort noe med drukningsstatistikken. Vi håper å presentere nyheter der om ikke lenge, sier Jensen.

– Skal ikke gå inflasjon i noe

Den tidligere finansministeren er i tillegg styreleder i Scandza. Selskapet bak merkevarer som Synnøve, Sørlandschips, Finsbråten og Leiv Vidar har sagt at det vurderer børsnotering.

– Er det noe nytt om den mulige børsnoteringen som ble varslet i høst?

– Det må du nesten spørre selskapet om, sier Jensen.

Den tidligere finansministeren er også styremedlem i helseteknologiselskapet Pasientsky, som ble notert på Euronext Growth høsten 2020.

– Er du på vei til å bli styregrossist?

– Det skal ikke gå inflasjon i noe av det jeg driver med. Jeg påtar meg ikke mer enn at jeg klarer å gjøre en god jobb i det jeg skal gjøre. Jeg skal ikke sette meg i en situasjon hvor jeg jobber like mye som jeg gjorde før. Jeg gjør grundige avveininger før jeg tar slike avgjørelser, sier Jensen.

– Jeg vil heller bruke mer tid på å holde foredrag, og tror for eksempel at mange bedrifter kan for lite om politiske prosesser og kan ha glede om å snakke med noen som kan forklare litt om hva som skjer i kulissene, sier hun.

Her er Siv Jensen (i midten) i en paneldebatt på TV 2 i 2019 sammen med daværende Venstre-leder Trine Skei Grande (t.v.) og daværende statsminister Erna Solberg (H).

– Litt annen prosess

– Har du selv mye erfaring med rekrutteringsprosesser?

– Det er klart, at gjennom alle mine år som partileder og nestleder så har jeg erfaring med å rekruttere medarbeidere, men det er en litt annen prosess i rekrutteringsselskaper. Her syns jeg at MeyerHaugen har et positivt syn på arbeidslivet som jeg deler, sier Jensen.

– Det har vært flere omstridte rekrutteringsprosesser i det siste, for eksempel rundt Oljefondet og Norges Bank. Hvor viktig er det at slike prosesser blir gjort profesjonelt?

– Mange bedrifter velger ulike løsninger på det. Nå skal jeg bruke tid på å sette meg inn i porteføljen til MeyerHaugen. Jeg har ikke behov for å kritisere andre veivalg, for rekruttering er en komplisert øvelse. Mange bedrifter er redde for å gjøre feil, og det er forståelig, for feilansettelser kan koste dyrt, sier hun.

Ønsker ikke toppjobb-comeback

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg tiltrer i desember som sentralbanksjef. Flere har stilt spørsmål ved å hyre inn toppolitikere til å lede en sentralbank som skal være uavhengig. Jensen ønsker seg ikke en slik stilling.

– Nei. Verken prinsipielt eller reelt. Selv om sentralbanken er uavhengig fra politikken så er den likevel en del av det offentlige Norge. Det er noe jeg har forlatt, etter veldig mange år i det offentliges søkelys. Jeg er ferdig med det, sier hun.

– Så det blir ikke noe comeback i en offentlig rolle?

– Det tviler jeg meget sterkt på. Jeg har ingen umiddelbare planer om det.

Fornøyd med rekrutteringen

Managing partner Petter Meyer i MeyerHaugen er fornøyd med rekrutteringen av den tidligere finansministeren til styret.

– Vi vil sette standarden for morgendagens rekruttering, og det er klart at en person av Sivs kaliber vil hjelpe oss å nå målene våre, sier Meyer i en kommentar.

Andre styremedlemmer i MeyerHaugen blir Kjetil Borgersen fra Halliburton, Bjørn Arild Wisth fra Nordic Choice Hotels, Sverre Haugen fra MeyerHaugen, Didde Christensen fra Karbon Invest og Nina Gade Tenvik fra Kampanje Media.