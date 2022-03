Marit Bjørgen med millioninntekt i fjor

Marit Bjørgen tjente over to millioner kroner som konsulent og foredragsholder i fjor.

Marit Bjørgen tjener gode penger gjennom annen virksomhet enn skigåing etter hun la opp i 2018.

I 2021 økte skistjernen Marit Bjørgen lønnsomheten med 30 prosent, sammenlignet med året før, gjennom sitt heleide selskap Tiram Holding.

Selskapets årsregnskap viser at den pensjonerte skistjernen hadde inntekter på 1,8 millioner kroner i fjor, og et resultat før skatt på 2,8 millioner kroner. Resultat etter skatt kom på 2,3 millioner kroner, opp fra 1,8 millioner kroner året før.

Det tilsvarer en økning på i underkant av 30 prosent i forhold til samme tall året før.

Inntektene kommer fra konsulentbistand innen trening, motivasjon, og foredragsvirksomhet.

Ved utgangen av 2021 hadde Bjørgen dessuten over 12 millioner kroner i aksje- og rentefond, samt 1,6 millioner kroner i kontanter. Av regnskapet går det frem at skidronningen satser på to ulike Odin-fond.

I tillegg eier Bjørgen 20 prosent av aksjene i treningssenteret Holmenkollen Treningslab.

Tidenes vinterolympier

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier og den som gjennom tidenes har flest VM-medaljer og den langrennsløperen med flest seire i verdenscupen, ifølge VG.

Bjørgen la opp sin profesjonelle langrennskarriere i 2018.

E24 har kontaktet Marit Bjørgen om en kommentar til årsregnskapet, men har så langt ikke fått svar.

