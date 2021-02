Telia Norge nedbemanner: 70 stillinger kuttes

Telia Norge kutter 70 stillinger. De ansatte fikk beskjeden tirsdag, ifølge selskapet.

Telia informerte sine ansatte om endringene tirsdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Telia Norge har tirsdag informert sine ansatte om at de reduserer bemanningen.

Det berører omtrent 70 ansatte, opplyser kommunikasjonsdirektør i Telia Norge, Henning Lunde.

Totalt er det 2.200 ansatte i Telia Norge.

– Vi skal tilrettelegge for digitaliseringen av Norge, og det innebærer at vi oftere må gjøre endringer i vår egen organisasjon og måten vi jobber på. Utviklingen skjer raskt, og vi må sørge for at vi er best mulig rustet til å møte utfordringene og levere gode kundeopplevelser i det digitale skiftet, skriver Lunde i en e-post til E24.

– Derfor har vi i dag informert alle ansatte at vi nå setter i gang med en prosess for å redusere bemanningen.

Han opplyser at de som berøres får tilbudt sluttpakke og karriererådgivning for å komme over i nye jobber.

– Det er aldri noen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, og vi har full forståelse for at dette oppleves tungt for mange kollegaer som har stått på og gjort en fantastisk jobb for Telia. De skal få tett oppfølging i den videre prosessen, skriver Lunde.

– Det er spesielt tungt å gjøre dette i den tiden vi befinner oss i med en pandemi som henger over oss. Vi har hatt en god dialog med fagforeninger og de tillitsvalgte. De har vært veldig konstruktive, og det vil jeg berømme de for.

Norge må bidra til kostnadskuttene

Nedbemanningene i Norge kommer kort tid etter at Telia-konsernet varslet et nytt effektiviseringsprogram på kapitalmarkedsdagen i slutten av januar.

Programmet skal bedre brutto driftsresultat (EBITDA) før investeringer med tre milliarder innen 2023 og fem milliarder innen 2025. Driftskostnadene skal ned henholdsvis to og fire milliarder til de samme tidspunktene.

Etter kapitalmarkedsdagen ville ikke Telia Norge-sjef Stein Erik-Vellan gi noen konkrete tall, men han bekreftet at programmet ville bety en effektivisering og reduksjon i Norge også.

– Vi får ta vår del av det, men når vi gjennomfører denne type prosesser så gjør vi det selvfølgelig i dialog med tillitsvalgte og fagforeninger. Derfor går vi ikke ut med noen tall ennå, sa Vellan ti E24.

Hvor mye Norge må levere av konsernets effektiviseringsmål ville Vellan heller ikke si offentlig.

– Vi har definert en transformasjonsplan som er integrert i forretningsplanen for 2021. Vi må levere både på en økt grad av digitalisering og forbedret kundeopplevelse, sa han.

Selskapet skal blant annet fortsette arbeidet med å modernisere interne IT-systemer og produktlinjer.

– Man tror ofte at digitalisering bare handler om å kutte kostnader, men hvis det gjøres på en god måte så er det også en måte å skape bedre kundetilfredshet, sa Vellan.

