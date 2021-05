Frykter 25.000 elsparkesykler i Oslo i sommer: – Det kommer til å bli kaos

Bolt er positiv til Oslo-byrådets forslag om gategrunnsleie. Konkurrenten Tier mener på sin side at avgiften vil ødelegge for næringen og får støtte fra NHO-foreningen Abelia.

FLEST PER INNBYGGER: Ifølge analyseselskapet Fluctuo er det nesten én elsparkesykler per femtiende Oslo-borger. Og flere skal det bli. Vis mer byoutline Monica Strømdahl

Hans M. Jordheim

Siran Øzalp Yildirim - Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Operatøren Bolt forventer nok et år med oppskalering av antall elsparkesykler i Oslo.

– Vi frykter at det kan bli 20.000 til 25.000 elsparkesykler i år. Det kommer til å bli kaos, sier David Mothander, samfunnskontakt i Norden for Bolt.

Ifølge analyseselskapet Fluctuo var det ved utgangen av mars i underkant av 13.000 kjøretøy utplassert i hovedstaden. Det er allerede soleklart mest i Europa når man deler på antall innbyggere.

Mothander frykter at for mange elsparkesykler kommer til å skape så mye rot at bransjen risikerer å få både politikere og folket mot seg.

– Vi er en ny industri og er helt avhengig av ikke å skape uvenner, sier han.

Vil ikke ha enda flere

Helt siden elsparkesyklene inntok Oslos gater i 2018 har spørsmålet om parkering blitt diskutert. Ennå har ikke hovedstaden funnet noe svar.

– Det har jo blitt et vanlig syn at sparkesyklene ligger i elven. Så det er ikke bra at det kommer mange flere, men det er bra at det kommer regler for bruken, sier Helene Aasgaard.

Helle Holm Søreide (til venstre), Helene Aasgaard og Ole Dalheim er enige i at det begynner å bli i overkant mange elsparkesykler i Oslo. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Aftenposten/E24 møter henne og to venner mens de sitter og spiser lunsj utenfor Vulkan ved Grünerløkka. Bare der de sitter er det fire stykker parkert på fortauet, påpeker Ole Dalheim.

– Skal det dobles, blir det åtte sparkesykler der neste gang. Da kan man jo ikke bruke fortauet, sier han.

På en benk på Grünerløkka sitter Emma Hesselroth sammen med sønnene Will og Loui. Benken er omringet av parkerte elsparkesykler.

Hesselroth er negativ til at det skal bli enda flere.

– Det er en fin måte å forflytte seg på, men det burde vært et system for dem når de ikke er i bruk, sier hun.

Emma Hesselroth mener at hovedansvaret for elsparkesyklene ligger på dem som leier dem ut. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Positiv til ekstrakostnad

Bolt er ikke alene om å frykte kaos i sommer. Det samme gjør de to største operatørene Tier og Voi. De har tatt til orde for en anbudsprosess, noe Oslo kommune i fjor høst kunngjorde at de vil gjennomføre.

I mars ble det imidlertid klart at dette ikke lar seg gjøre før årets sommer. Nylig presenterte byrådet et annet forslag som skal regulere elsparkesyklene.

Byrådet ønsker nå at alle operatører må inngå avtale med kommunen om leie av grunn og at det innføres døgnpriser for utplassering av kjøretøy.

Med fire soner, der det mest sentrumsnære har høyest takst, mener byrådet at elsparkesykkelselskapene får incentiv til å spre elsparkesyklene utover byen.

Bolt støtter denne ideen.

– Den vil fungere på den måten at det blir dyrt å stille ut for mange. Andre selskaper har snakket varmt om løsninger der man begrenser antallet operatører, men det er ikke færre aktører vi trenger, men færre kjøretøy, sier David Mothander.

Han mener flere operatører gir økt konkurranse, noe han påpeker at er positivt for forbrukerne.

David Mothander, samfunnskontakt i Norden for Bolt Vis mer byoutline Bolt

Spår motsatt effekt

Tier har diametralt motsatt oppfatning.

Med nåværende flåte estimerer selskapet at byrådets foreslåtte gategrunnsleie vil påføre dem en ekstrakostnad på mellom 10.000 og 15.000 kroner hver dag, noe som ifølge Morten Askeland, regionsjef Oslo og Viken hos Tier, vil trekke driftsresultatet deres i minus i månedene utenfor høysesongen.

– Dette vil være svært ødeleggende for næringen, spesielt for de mindre aktørene, sier han.

Slik ser den foreslåtte prismodellen for utplassering av elsparkesykler ut:

Innenfor Ring 1: 8 kroner per døgn

Mellom Ring 1 og 2: 6 kroner per døgn

Mellom Ring 2 og 3: 3 kroner per døgn

Resten av Oslo: Gratis

Dersom denne blir vedtatt, vil man se en motsatt effekt av det som er ønsket, mener Askeland.

– Da vil det plasseres en større, ikke mindre andel elsparkesykler i sentrum, fordi det er her de brukes mest.

Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia. Vis mer byoutline Ilja Hendel / Abelia

Tier får støtte fra Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering, sier at Abelia overordnet er for reguleringer, men fremholder at de må være treffsikre og ligge på et nivå som det er mulig å forholde seg til.

– Det som ligger der nå, tror vi rett og slett blir for mye. Det er snakk om et kostnadsnivå som kan ende med at kun noen ytterst få aktører kan drive. Det går ut over konkurransen.

