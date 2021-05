Oslos treningssentre får ikke åpne dørene: – Jeg blir så utrolig skuffet

Oslo kommune begynner på gjenåpningsplanens andre trinn, men treningssentrene må fortsatt vente på svar. – Ikke nevnt med ett ord.

Regionsjef Anita Asplund ved Sats håper å kunne åpne et yogasenter på Aker Brygge i løpet av mai, men fikk få svar onsdag. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Regionsjef Anita Asplund i Sats fulgte Johansens pressekonferanse fra kjedens uåpnede yogasenter på Aker Brygge onsdag.

Hun lyttet nøye, og måtte opprørt konstatere at Johansen ikke levnet treningssentrene mye tid denne gangen.

– Han nevnte ikke treningssentrene med ett ord, sier Asplund som umiddelbar reaksjon idet Johansen avsluttet.

– Jeg blir så utrolig skuffet.

Asplunds senter på Aker Brygge skulle egentlig åpne dørene i april, men la om planene og sikter nå på åpning 22. mai. Usikkerheten råder fortsatt, slår hun fast i dag.

– Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Det at han ikke nevner treningssentre med ett ord. Vi har 31 sentre, 100.000 medlemmer og 2.000 ansatte i Oslo, og vi har vært stengt i 9 av 14 måneder, oppsummerer hun.

Folkehelsen på spill

Oslo besluttet onsdag å starte på trinn to av gjenåpningsplanen, og åpner nå opp butikker og kjøpesentre.

Trinn to inkluderer også å åpne opp treningssentrene, samt skjenking til klokken 22, med krav om matservering. Men dette blir ikke innført i denne omgangen.

Byrådet skal komme med en ny vurdering av videre innfasing av trinn to rundt 20. mai, opplyste Johansen.

Asplund ved Sats fulgte pressekonferansen på mobiltelefonen fra resepsjonen i det uåpnede treningssenteret, og ventet helt til byrådslederen tok spørsmål fra pressen, for å høre om noen nevnte treningssentrene.

Anita Asplund ved Sats reagerer på at Raymond Johansen fortsatt ikke har nevnt treningssentrene under sin pressekonferanse om gjenåpningen onsdag. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Like etter sier hun savner at Johansen og Oslo kommune anerkjenner hvor viktig trening og velvære er for folkehelsen, ikke minst den mentale.

– Den generelle folkehelsen har blitt dårligere, og den fysiske aktivitet er knyttet til mental helse. Jeg synes det er vanskelig å forstå at vi ikke nå vurderes på linje med butikkene og kjøpesentrene.

På spørsmål fra pressen svarte Johansen at treningssentrene er en del av trinn 2 og skal vurderes i dette trinnet, uten å utdype nærmere hvordan det lå an.

– Jeg synes det er skuffende og forundrende at shopping skal gå foran trening, sier Asplund.

– Jeg har respekt og forståelse for at det skal åpnes trinnvis. Men at vi ikke engang blir omtalt, er utrolig irriterende når vi vet hva det vil si for folkehelsen å åpne treningssentrene igjen. Dessuten vet vi hvor gode vi er på smittevern, sier Asplund, og trekker frem 2 meters avstand, styring av kapasitet, streng smittevernsveileder og nøye smittesporing som styrker.

Evo: – Koster oss dyrt

I Evo-kjeden er 20 av 44 treningssentre stengt, og de driver med halv inntekt, sier administrerende direktør i kjeden Morten Hellevang.

– Vi syns jo først og fremst at det er veldig positivt at Oslo begynner å åpne sakte, men sikkert, forteller Hellevang.

– Men vi er skuffet over at trening og helse ikke er med, legger han til.

Det er omtrent et halvt år siden de sist kunne ønske medlemmene i Oslo velkomne på trening. I den perioden har de ikke fakturert medlemmene som ikke kan trene på sitt senter, og dermed har de ifølge Hellevang halv inntekt.

– Vi skal ikke legge skjul på at noen av våre største sentre ligger i Oslo, så det koster oss dyrt, sier han.

Nå er de klare for å kunne skru på lysene og åpne dørene igjen.

– Håper innstendig at i neste vurdering, da får vi være med, sier han.

