Tidligere Hurtigruten-topp Bent Martini er ny sjef i Havila Kystruten

Driftsdirektøren som forlot Hurtigruten etter smitteskandalen på «Roald Amundsen» er nå utpekt som sjef i den nye konkurrenten Havila Kystruten.

Bent Martini går nå over til konkurrenten Havila. Vis mer byoutline Hurtigruten

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres ...

Bent Martini starter i august som administrerende direktør i den nye utfordreren til Hurtigruten langs norskekysten.

Det opplyser Havila Kystruten i en pressemelding.

Styreleder Per Sævik i Havila Kystruten sier i en uttalelse at han er glad for å ha fått på plass en leder med «de kvalifikasjonene og kompetansen som trengs for å ta selskapet videre».

– Vi hadde flere sterke kandidater, og er glade for å kunne ønske Bent Martini velkommen og med på laget. Han har erfaring og kjenner bransjen samtidig som han er nytenkende og har levert gode resultat både innen organisasjons- og teknologiutvikling, sier Sævik.

Martini erstatter Arild Myrvoll, som sa opp jobben i april i år.

Myrvoll var en av de første som ble ansatt i Havila Kystruten i 2018. Per Sævik og Havila ønsker å utfordre Hurtigruten på den kjente kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

Havila Kystruten skal ha de to første skipene som skal trafikkere strekningen Bergen-Kirkenes seilingsklare i løpet av sommeren, etter flere forsinkelser.

Illustrasjonsbilde. Vis mer byoutline Havila Kystruten