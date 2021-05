USAs tidligere finansminister solgte luksusleilighet til over 200 mill.

Steven Mnuchin måtte kutte prisen med 27 prosent for å få solgt leiligheten på Manhattan i New York.

Steven Mnuchin, tidligere finansminister og Goldman Sachs-partner, har solgt leiligheten som har vært i familien siden bestefaren kom til USA. Vis mer byoutline Patrick Semansky / AP

Tidligere finansminister under Donald Trump i USA, Steven Mnuchin, solgte forrige uke sin luksusleilighet på Manhattan, ifølge Bloomberg. Eiendommen har vært på markedet siden 2018, men ble ikke solgt før prisen ble kraftig kuttet nå nylig.

Først var leiligheten ute med en prisantydning på 32,5 millioner dollar, eller rundt 270 millioner kroner. Etter et år uten hell med å finne en kjøper ble prisen kuttet til 27,5 millioner dollar i 2019.

Til slutt ble prisantydningen kuttet til 25,75 millioner dollar nå nylig. Det tilsvarer rundt 210 millioner kroner.

Nedgangen i prisantydning utgjør et priskutt på 27 prosent.

Stuen er utsmykket med kunst og har en klassisk New York-utsikt. Vis mer byoutline James E. Smolka / Warburg Realty

Leiligheten er delt over åttende og niende etasje i 740 Park Avenue, omtalt som «verdens rikeste leilighetsbygg» av en bok skrevet om bygget.

Mnuchins nå solgte bolig inneholder fem soverom og seks bad.

Fellesutgiftene ligger på 165.000 kroner i måneden, ifølge boligannonsen.

Kjøkkenet har godt med plass til tjenestefolk som kan å lage mat. Vis mer byoutline James E. Smolka / Warburg Realty

Marmorgulv og bibliotek

– Gå inn i hjemmet gjennom en privat heis som åpner opp mot tre meter høye tak, nydelige marmorgulv og en utstrakt trapp med originalt rekkverk, skriver eiendomsmeglerne om boligen.

Den endelige prisen på boligen er ikke kjent enda, men selv etter priskuttet var salget skyhøyt.

– Dette er den dyreste andelsleiligheten solgt i Manhattan de siste 18 månedene, sier Donna Olshan, leder for eiendomsselskapet Olshan Realty, til Bloomberg.

Leiligheten har også seks bad. Vis mer byoutline James E. Smolka / Warburg Realty

Tre generasjoner på Park Avenue

Leiligheten er på nesten 2000 kvadratmeter, og inkluderer også en stue, et spiserom, et bibliotek og egne rom for personalet.

Mnuchin kjøpte leiligheten fra sin tante rundt 20 år siden, den gang for 10,5 millioner dollar, ifølge New York Post.

Denne tanten, Carol Lederman, er i denne omgang eiendomsmegleren som står bak salget av leiligheten, sammen med hennes datter, Mnuchins søskenbarn.

Ifølge forfatteren av boken om leilighetsbygget har eiendommen vært i Mnuchins familie eie i tre generasjoner. 740 Park Avenue ble bygget i 1929.

Steven Mnuchin var finansminister under hele Donald Trumps presidentperiode fra 2017 til 2021. Tidligere har Mnuchin vært partner i Goldman Sachs, slik også hans far var.

